Дети смогут прикрепиться к поликлинике родителей

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике

Фото: Kazpravda.kz

Новшевство улучшит доступ и удобство в получении медпомощи для всех членов семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Для обеспечения качественного патронажа детей и беременных, теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике по месту жительства.

Студенты сами могут выбрать поликлинику или сделать это через родителей, указав место учебы. Ожидается, что это новшество улучшит доступ и удобство в получении медицинской помощи для всех членов семьи.

Также в целях равного доступа медпомощи, в том числе частным медицинским организациям, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания.

#дети #поликлиника #прикрепление

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