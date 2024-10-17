Девочка-подросток подвергалась сексуальному насилию в Жамбылской области

Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Facebook прокомментировала обсуждаемую в Сети информацию о многолетнем насилии девочки со стороны родственников, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она сообщила, что совместно с региональным уполномоченным по правам детей идет работа по делу 13-летней девочки, подвергавшейся насилию со стороны двоих родных дядей на протяжении 6 лет.

«Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь. В результате выездного заседания комиссии, проведенной замакима области, приняты меры в отношении замакима района, директора», – проинформировала омбудсмен.

Как выяснилось, в опроснике психологу она сигнализировала, но необходимая работа проведена не была. Девочка училась в единственной школе села.

Динара Закиева заявила, что обратилась в прокуратуру за привлечением к ответственности должностных лиц за халатность.

Ранее казахстанцев шокировала новость о том, что школьница в Кызылорде находилась в секс-рабстве.