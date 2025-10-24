В завершение длинной тирады о ключевых составляющих патриотизма ИИ просто и доходчиво подытожил: это деятельная любовь к своей Родине. Это чувство, которое заставляет не просто говорить: «Я люблю свою страну», а реально участвовать в ее жизни, делая ее лучше.

За двадцать с лишним лет работы в журналистике я убедилась в этом на сто процентов. Делать, а не бравировать, нести ответственность, а не огульно ругать – вот что отличает настоящего патриота. И таковых у нас, ставших героями и моих публи­каций в том числе, очень много.

Крупный хозяйственник навел такой порядок в родном селе, что желающие устроиться туда на работу и получить жилье стоят в очереди по несколько лет. Заботясь об односельчанах, он построил новые дома, дороги, социальные объекты, обеспечил всех стабильным заработком и досугом. Патриот? Однозначно!

Общественники годами обивают пороги различных инстанций, борясь за то или иное благо – не только для себя, но и для других. Они не опуска­ют руки, когда уполномоченные решить проблему люди встречают их с каменными лицами, отмахиваются отписками и грозят волокитой. Они идут до конца и добиваются улучшений, даже если это стоит им нескольких лет напряженной жизни.

Представители этнических меньшинств изучают казахский язык, да так, что он становится для них родным. Кореец основывает свою школу изучения казахского, молдаванка собирает клуб по интересам, русская становится одним из лучших профильных учителей в регионе. И в один голос они твердят: «Мы – казахстанцы!»

Обожаю смотреть выпуски одного блогера, в прошлом журналиста, который уже несколько лет колесит по дорогам нашей необъятной страны и рассказывает о простых работягах из глубинки, о своей родной деревне и сотнях других. Таким теплом и любовью к стране веет от его репортажей! А ведь в погоне за хайпом мог бы говорить только о проблемах, каких всюду хватает.

А еще мне запал в душу обычный столичный дворник. Хотя нет, не совсем обычный. Помимо того, что наводит чистоту и порядок, он почти каждый день мастерит в песочнице летом из песка, а зимой – из снега художественные скульптуры. Герои мультфильмов, забавные зверушки, волшебные замки вызывают восторг у прохожих. А мастер и рад, что подарил людям радость, а значит, сделал мир вокруг себя чуточку лучше.

Можно быть вечно недовольным – погодой, соседями, проводимыми реформами, ругать начальство и власть в соцсетях и на собственных кухнях. Можно тихо мечтать об эмиграции, готовя детей к поступлению за границу, потому что «у нас все плохо» и «не на что надеяться». Можно с пеной у рта доказывать, что одни и те же проблемы не решаются годами, и искать виноватых.

А можно строить дороги, сплачивать людей, знакомиться со своей же страной и ее жителями. Радовать других и радоваться самому, принимать участие в общественной жизни. Да просто делать любую работу на своем небольшом участке хорошо, а не абы как, стараясь, как бы пафосно это ни звучало, приносить пользу своей стране.

– Сынок, что такое, по-твоему, патриотизм? – спросила я еще и у собственного ребенка.

– Это когда ты сделаешь все для процветания своей страны, – ответил, не задумываясь, подросток.

Надеюсь, он постарается...