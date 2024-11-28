Диалог министров Сельское хозяйство 28 ноября 2024 г. 5:33 2 Бек Нигметов В ходе рабочей поездки в Казахстан министр сельского хозяйства России Оксана Лут обсудила со своим казахстанским коллегой Айдарбеком Сапаровым актуальные вопросы взаимодействия в сфере АПК. Фото предоставлено МСХ РК Как отметил в ходе переговоров казахстанский министр сельского хозяйства, Казахстан и Россия – стратегические партнеры, при этом агропромышленный комплекс занимает в отношениях двух стран особое место. Айдарбек Сапаров подчеркнул важность диалога для расширения возможностей торговли, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов сельхозпродукции через свои территории, в том числе зерна. – Совместными усилиями мы можем не только углубить экономические связи, но и выйти на новые уровни взаимодействия, которые будут выгодны как для наших фермеров, так и для потребителей, – сказал казахстанский министр. В свою очередь Оксана Лут отметила, что наши страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в селекции сельскохозяйственных культур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие в подготовке кадров для АПК. В рамках рабочей поездки Оксаны Лут в Казахстан обсуждался ряд проблем. В частности, препятствия при транзите растениеводческой и животноводческой продукции, сложности при прохождении процедур ветеринарного контроля. Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия в вопросах технического и тарифного регулирования в рамках ЕАЭС, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК. #переговоры #АПК #Айдарбек Сапаров #Оксана Лут