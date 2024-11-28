Диалог министров

Сельское хозяйство
2
Бек Нигметов

В ходе рабочей поездки в Казахстан министр сельского хозяйства России Оксана Лут обсудила со своим казахстанским коллегой Айдарбеком Сапаровым актуальные воп­росы взаимодействия в сфере АПК.

Фото предоставлено МСХ РК

Как отметил в ходе переговоров казахстанский министр сельского хозяйства, Казахстан и Россия – стратегические партнеры, при этом агропромышленный комплекс занимает в отношениях двух стран особое место. Айдарбек Сапаров подчеркнул важность диалога для расширения возможностей торговли, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов сельхозпродукции через свои территории, в том числе зерна.

– Совместными усилиями мы можем не только углубить экономические связи, но и выйти на новые уровни взаимодействия, которые будут выгодны как для наших фермеров, так и для потребителей, – сказал казахстанский министр.

В свою очередь Оксана Лут отметила, что наши страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в селекции сельскохозяйственных культур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие в подготовке кадров для АПК.

В рамках рабочей поездки Оксаны Лут в Казахстан обсуждался ряд проблем. В частности, препятствия при транзите растение­водческой и животноводческой продукции, сложности при прохож­дении процедур ветеринарного контроля. Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничест­ва, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия в вопросах технического и тарифного регулирования в рамках ЕАЭС, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.

#переговоры #АПК #Айдарбек Сапаров #Оксана Лут

Популярное

Все
Туристы добились компенсации за испорченный отдых
Борьба с насилием – наша общая ответственность
Лишили свободы за неуплату алиментов
Адвокат выманил у клиентки деньги на взятку
О мамлюках, Египте и Младшем жузе
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина
Достойный сын своей земли
От хана Жанибека до Магжана Жумабаева
Главное мерило для фермера – отношение к земле
Когда расстояние – не помеха
В Испании снимают фильм о Карлаге
Как вырастить экологически чистый продукт, знают школьники Костаная
Эксперты компании Yandex Qazaqstan обсудили тему развития искусственного интеллекта
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Дорога всегда прокормит
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Колточник: Казахстан может дать миру силу через рациональные и здравомыслящие геополитические решения
Не врач, а Google в халате!
Парламентские опоры Содружества
Превращаем легковушку в «грузовик»
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Премьер: Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, увеличен в 3 раза
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

Читайте также

В Казахстане будут собирать агродроны
Аграрии нескольких регионов представят свои товары на ярмар…
Манго и авокадо хотят вырастить в Туркестанской области
Корову продали за рекордные 4 млн долларов в Бразилии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]