Диалог министров

Как отметил в ходе переговоров казахстанский министр сельского хозяйства, Казахстан и Россия – стратегические партнеры, при этом агропромышленный комплекс занимает в отношениях двух стран особое место. Айдарбек Сапаров подчеркнул важность диалога для расширения возможностей торговли, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов сельхозпродукции через свои территории, в том числе зерна.

– Совместными усилиями мы можем не только углубить экономические связи, но и выйти на новые уровни взаимодействия, которые будут выгодны как для наших фермеров, так и для потребителей, – сказал казахстанский министр.

В свою очередь Оксана Лут отметила, что наши страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в селекции сельскохозяйственных культур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие в подготовке кадров для АПК.

В рамках рабочей поездки Оксаны Лут в Казахстан обсуждался ряд проблем. В частности, препятствия при транзите растение­водческой и животноводческой продукции, сложности при прохож­дении процедур ветеринарного контроля. Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничест­ва, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия в вопросах технического и тарифного регулирования в рамках ЕАЭС, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.