Диалог, основанный на традициях

АНК
876
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Актау прошел Республиканский форум этномедиаторов, посвященный 30-летию АНК

фото автора

Форум, состоявшийся в Доме дружбы, был посвящен не только 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, но и Дню медиатора, который отмечается 5 августа. Участие в важном мероприятии приняли казахстанцы, посвятившие свою деятельность сохранению одного из самых главных богатств государства ­– мира и согласия в обществе.

Этномедиация – сравнительно новое слово в общественном обиходе, но его корни уходят в глубину веков. Казахстан издревле славился культурой диа­лога – достаточно вспомнить советы биев, народную дипломатию аксакалов. Заложенные тогда принципы, не утратили актуальности и сейчас.

В рамках форума состоялась панельная сессия с участием заместителя председателя Ассамб­леи народа ­Казахстана Марата ­Азильханова, акима Мангистауской области Нурдаулета ­Килыбая, представителей Совета этномедиации АНК, государственных органов, ученых, экспертов, этномедиаторов.

Основная тема форума касалась развития этномедиации как важнейшего элемента национальной политики согласия. В рамках мероприятия обсуждались в том числе вопросы, связанные с формированием культуры диалога, правовым просвещением. Были представлены результаты сертифицированного обучения по общему курсу медиации и специализированной программе «Этномедиация в меж­этнической сфере».

Председатель республиканского Совета этномедиации АНК Шерзад Пулатов напомнил, что в Казахстане проживают представители более 120 этносов.

– У каждого народа – свои культура, язык, взгляд на мир. Там, где есть различия, может возникать недопонимание. Но этномедиация позволяет не просто предотвращать конфликты, а воспитывать уважение к другим, к диалогу. Ассамблея – не только символ мира, но и действующий механизм, – подчеркнул он.

Актау не случайно стал площадкой форума. Мангистауская область – регион, где сходятся пустыня и море, Восток и Запад, древние традиции и современные вызовы. Присутствующие эксперты единогласно выразили поддержку развитию этномедиации как инструмента, помогающего не только решать споры, но и предот­вращать их. Мероприятие стало демонстрацией приверженности казахстанцев к укреплению диалога и показателем гражданской зрелости.

После пленарной части состоялись практические мастер-классы. Ученые, преподаватели университетов делились инструментами урегулирования споров, обучали технологии ведения переговоров, разбирали реальные кейсы.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки кадров. Как отмечалось, необходимо создание устойчивой школы этномедиаторов, которые смогут работать в регионах, в коллективах, на площадках общественного взаимодействия. К развитию этномедиации необходимо подходить системно.

Рассказывая журналистам о мероприятии, председатель маслихата Мангистауской области, председатель регионального Совета этномедиации АНК Жанбырбай Матаев подчеркнул, что в форуме принимают участие представители со всего Казахстана, и это первый «слет» этномедиаторов такого уровня и масштаба.

– Наша основная цель – развитие медиации как инструмента укреп­ления межэтнического согласия и общест­венного примирения. Это важное направление, которое способствует поиску компромиссов и мирных решений в самых разных ситуациях. Именно такую задачу перед нами поставил Президент, дав поручение акимам всех регионов поддерживать развитие этномедиации. Руководство Мангистауской области оказывает всестороннюю поддержку данному направлению, – отметил он.

В современном мире этномедиация становится важным инструментом, помогающим обеспечить баланс в обществе. Это не просто способ урегулирования конфликтов, а целая философия, позволяющая на­учиться слышать друг друга, уважать различия и находить точки согласия.

#Актау #АНК #День медиатора

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Созвучие графики и поэзии
Спасет родительский контроль
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Опора единства и преемственности
Республиканский «Забег Единства» прошел в Астане
Мир и согласие – самая высокая награда
К тюркским корням: как развивают татарскую культуру в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]