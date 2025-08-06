Форум, состоявшийся в Доме дружбы, был посвящен не только 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, но и Дню медиатора, который отмечается 5 августа. Участие в важном мероприятии приняли казахстанцы, посвятившие свою деятельность сохранению одного из самых главных богатств государства ­– мира и согласия в обществе.

Этномедиация – сравнительно новое слово в общественном обиходе, но его корни уходят в глубину веков. Казахстан издревле славился культурой диа­лога – достаточно вспомнить советы биев, народную дипломатию аксакалов. Заложенные тогда принципы, не утратили актуальности и сейчас.

В рамках форума состоялась панельная сессия с участием заместителя председателя Ассамб­леи народа ­Казахстана Марата ­Азильханова, акима Мангистауской области Нурдаулета ­Килыбая, представителей Совета этномедиации АНК, государственных органов, ученых, экспертов, этномедиаторов.

Основная тема форума касалась развития этномедиации как важнейшего элемента национальной политики согласия. В рамках мероприятия обсуждались в том числе вопросы, связанные с формированием культуры диалога, правовым просвещением. Были представлены результаты сертифицированного обучения по общему курсу медиации и специализированной программе «Этномедиация в меж­этнической сфере».

Председатель республиканского Совета этномедиации АНК Шерзад Пулатов напомнил, что в Казахстане проживают представители более 120 этносов.

– У каждого народа – свои культура, язык, взгляд на мир. Там, где есть различия, может возникать недопонимание. Но этномедиация позволяет не просто предотвращать конфликты, а воспитывать уважение к другим, к диалогу. Ассамблея – не только символ мира, но и действующий механизм, – подчеркнул он.

Актау не случайно стал площадкой форума. Мангистауская область – регион, где сходятся пустыня и море, Восток и Запад, древние традиции и современные вызовы. Присутствующие эксперты единогласно выразили поддержку развитию этномедиации как инструмента, помогающего не только решать споры, но и предот­вращать их. Мероприятие стало демонстрацией приверженности казахстанцев к укреплению диалога и показателем гражданской зрелости.

После пленарной части состоялись практические мастер-классы. Ученые, преподаватели университетов делились инструментами урегулирования споров, обучали технологии ведения переговоров, разбирали реальные кейсы.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки кадров. Как отмечалось, необходимо создание устойчивой школы этномедиаторов, которые смогут работать в регионах, в коллективах, на площадках общественного взаимодействия. К развитию этномедиации необходимо подходить системно.

Рассказывая журналистам о мероприятии, председатель маслихата Мангистауской области, председатель регионального Совета этномедиации АНК Жанбырбай Матаев подчеркнул, что в форуме принимают участие представители со всего Казахстана, и это первый «слет» этномедиаторов такого уровня и масштаба.

– Наша основная цель – развитие медиации как инструмента укреп­ления межэтнического согласия и общест­венного примирения. Это важное направление, которое способствует поиску компромиссов и мирных решений в самых разных ситуациях. Именно такую задачу перед нами поставил Президент, дав поручение акимам всех регионов поддерживать развитие этномедиации. Руководство Мангистауской области оказывает всестороннюю поддержку данному направлению, – отметил он.

В современном мире этномедиация становится важным инструментом, помогающим обеспечить баланс в обществе. Это не просто способ урегулирования конфликтов, а целая философия, позволяющая на­учиться слышать друг друга, уважать различия и находить точки согласия.