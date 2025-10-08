В этом году форум впервые проходил в течение трёх дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане завершился международный технологический форум Digital Bridge 2025 - главное событие года в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, со 2 по 4 октября на площадке Международного выставочного центра EXPO форум объединил мировых лидеров цифровой индустрии, венчурного капитала, науки и образования.

Digital Bridge не только продемонстрировал динамику развития цифровой экономики Казахстана, но и стал драйвером инвестиционного и туристического потока, укрепив имидж страны как регионального IT-хаба.

В этом году форум впервые проходил в течение трёх дней, что позволило значительно расширить программу и установить новые рекорды. Было активировано более 20 тысяч билетов, а общая посещаемость превысила 60 тысяч визитов. Digital Bridge 2025 собрал свыше 400 международных и отечественных спикеров, более ста инвесторов и бизнес-ангелов, а также 200 IT-компаний и стартапов из тридцати стран мира - это рекорд за всю историю форума.

Программа включала более 120 мероприятий - панельные дискуссии, питчинг-сессии, keynote-выступления и тематические площадки, где обсуждались самые разные аспекты применения искусственного интеллекта: от госуправления, образования и медицины до культуры, геймдева, экотехнологий, биометрии и инвестиций.

Главная идея форума звучала просто, но масштабно: как искусственный интеллект уже сегодня меняет мир и какие решения работают здесь и сейчас.

Одним из центральных событий стало открытие alem.ai - Международного центра искусственного интеллекта, который призван ускорить развитие ИИ-технологий в Казахстане и продвигать перспективные проекты. Это первый в Центральной Азии проект такого масштаба, объединяющий общественное пространство, школу Tomorrow School, центр креативных технологий TUMO, стартап-кампус, исследовательские лаборатории и зону AI-driven Government.

Ежегодно планируется привлекать около десяти тысяч талантов, обучать тысячу специалистов, запускать сотню стартапов и реализовывать десяток научных исследований.

Знаковым событием форума стало и первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства подчеркнул, что цифровые системы и искусственный интеллект становятся важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.

«Мы поставили перед собой амбициозную цель - в течение трёх лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну», – отметил он.

Президент также подчеркнул, что в мире формируется новая парадигма, где искусственный интеллект находится в центре развития. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое займётся координацией внедрения ИИ во все ключевые сферы. Принято решение о создании исследовательского университета искусственного интеллекта - центра науки, образования и международного сотрудничества.

«Главная цель - подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих ИИ во все отрасли экономики. Талантливая молодёжь должна иметь возможность получать образование мирового уровня у себя в стране», – подчеркнул Президент.

На церемонии открытия, где почётным гостем стал Президент Венгрии Тамаш Шуйок, заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев обозначил практическую рамку: развитие собственных технологий, подготовка кадров и интеграция ИИ во все ключевые сферы.

«Перед нами стоят стратегические задачи - развитие собственных технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов и всесторонняя интеграция искусственного интеллекта во все ключевые сферы. Digital Bridge стал практической платформой для достижения этих целей», – отметил он.

В этом году форум стал площадкой для десятков встреч между инвесторами, корпорациями и стартапами. Было подписано более 40 меморандумов и соглашений, подтверждающих готовность бизнеса и государства совместно развивать технологии ИИ и цифровую экономику.

Digital Bridge стал катализатором экспорта отечественных IT-решений: благодаря переговорам с представителями GITEX, King Hussein Business Park, Международного союза электросвязи, High Tech Park Кыргызстана, а также компаниями из Турции, Испании и других стран открываются новые возможности для выхода казахстанских продуктов на международный рынок.

Генеральный директор Digital Bridge Дания Ахметова отметила, что каждый год форум укрепляет доверие к Казахстану как технологическому центру региона. По ее словам, инвесторы видят потенциал, партнёры — возможности для сотрудничества, а мир – Казахстан как источник инноваций и идей.

В панельных сессиях приняли участие Министр ИИ ОАЭ Омар Аль-Олама, Кай-Фу Ли (Sinovation Ventures и 01.ai), Олаф Дж. Грот (UC Berkeley), Тимур Турлов (Freedom Holding Corp.), Павел Дуров (Telegram), Меруан Дебба (Университет Халифа), Пол Ким (Стэнфорд / Всемирный банк), Прадип Кхосла (UC San Diego), Николя Садирак (01Edu), Мансур Аль-Мансури (G42 International), Питер Норвиг (Google / Stanford), Эбтесам Аль-Мазруи (ООН «AI for Good»), Лили Лю (Solana Foundation), Илья Стребулаев (Stanford), Михаил Ломтадзе (Kaspi.kz), Арсен Томский (inDrive) и другие.

Кай-Фу Ли представил три сценария развития ИИ на ближайшие двадцать лет – от негативного, где технологии оказываются в руках безответственных игроков, до оптимистичного, где искусственный интеллект усиливает человечество.

«Какой сценарий реализуется - зависит от нас. Государства не должны позволять сверхкрупным игрокам действовать без ответственности», – подчеркнул он.

Михаил Ломтадзе говорил о практической ценности ИИ и спрогнозировал «очищение рынка»: выживут те, кто решает реальные задачи и создаёт долгосрочную ценность. А основатель Binance Чанпэн Чжао отметил, что за три года Казахстан создал комплексную блокчейн-экосистему.

Форум традиционно стал витриной технологического предпринимательства. На Startup Alley и выставке IT-компаний десятки проектов - от EdTech и HealthTech до финтеха и экотехнологий - показали, как идеи превращаются в продукты. Финал Astana Hub Battle 2025 собрал 180 команд Центральной Евразии с призовым фондом 125 тысяч долларов.

В национальном конкурсе AI SANA Generative Nation школьники, студенты и исследовательские команды продемонстрировали потенциал нового поколения IT-талантов Казахстана.

Заключительный день прошёл под знаком подведения итогов. На пленарном заседании «Digital Bridge: Generative Nation» Премьер-министр Олжас Бектенов вручил награды лауреатам Digital Bridge Awards, отметив, что цифровизация и ИИ - приоритет, определённый Президентом.

Победителями стали проекты, уже создающие измеримый эффект: Grand Mobile с игрой, собравшей более 60 миллионов скачиваний; Higgsfield AI - платформа генерации видео и анимации, вошедшая в топ-25 мировых стартапов; CodiPlay - образовательная экосистема программирования для школ в 13 странах; Documentolog Global Limited - решения для цифровизации госуправления; 7Generation / KazDream IT Holding - социальный проект LifeSignal, который помогает экстренным службам мгновенно определять местоположение абонента.

Сегодня Казахстан занимает 24-е место в мире по развитию электронного правительства и 10-е - по онлайн-услугам.

Государство последовательно развивает цифровую инфраструктуру, открывает образовательные центры, внедряет программы по ИИ в двадцати вузах. Около полумиллиона граждан обучаются ИИ в рамках инициатив AI Qyzmet, AI Sana, Tomorrow School и QazCoders. Реализуется стратегия по увеличению экспорта IT-услуг до одного миллиарда долларов к концу года.

На рынок страны выходят глобальные «единороги» - Playrix, Mytona, NetCracker и другие, что отражает высокий уровень доверия со стороны международных инвесторов.