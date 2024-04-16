Дилемма

Колонка обозревателей
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Аскар Бейсенбаев

Прежде чем приступить к обсуждению основной темы очередной колонки, на этот раз о хоккее, хотелось бы поздравить женскую сборную Казахстана с выигрышем первенства планеты в своем дивизионе, а карагандинскую «Сарыарку» – с «бронзой» чемпионата страны.

Напомню, что наши девушки выиграли все пять матчей первенства планеты в дивизио­не II A в Андорре и добились повышения в классе. Они поочередно обыграли Мексику, Китайский Тайбэй, Исландию, Бельгию и Испанию и в следую­щем году будут выступать уже в дивизионе I B.

В первенстве же страны третье место по итогам сезона завоевала «Сарыарка». Карагандинские «беркуты» в поединках за «бронзу» не без труда одолели «Актобе». Кстати, уже сегодня чемпионом Казахстана может стать кокшетауский «Арлан», который ведет в серии против столичного «Номада».

Ну а теперь несколько слов о дилемме, с которой столкнулся­ отечественный хоккей. Недавно мы узнали о решении совета директоров Континентальной хоккейной лиги (где выступает флагман Казахстана – столичный «Барыс»), который утвердил новые предельные сроки проведения регулярных чемпионатов. Теперь начиная с сезона-2024⁄2025 первенство в этой международной лиге, где выступают клубы из России, Беларуси и Казахстана, будет продлено аж до 31 мая.

Напомним, что ранее первенство КХЛ шло строго до апреля, после чего хоккеисты получали возможность небольшого перерыва и подготовки к чемпионату мира, который, в свою очередь, проводится только в мае. Но в связи с тем, что Россия и Беларусь были отстранены от участия в международных турнирах, они решили перекроить сетку своего первенства.

Россиян и белорусов понять можно: они это делают для
своих зрителей, которые лишились международных поединков и довольствуются КХЛ. Но при этом теперь пострадают любители хоккея из Казахстана. Нашу сборную никто не отстранял, и в последние годы мы выступаем в элите. Так, уже 10 мая стартуем в первенстве планеты в Чехии, а вот что будет дальше...

Для тех, кто не понимает
серьезности ситуации, разъяс­ним. Большую часть нашей сборной составляют хоккеисты «Барыса», но также ее неотъемлемой частью являются и ведущие отечественные игроки, которые сейчас выступают в российских командах (в том числе и в лучших командах, которые, например, сейчас борются за выход в финал Кубка Гагарина).

И даже если предположить, что «Барыс» следующий сезон вновь проведет провально и не пробьется в плей-офф (который как раз придется на май 2024 года), а значит, и будет без особых проблем готовиться к чемпионату мира, то вот с другими игроками ситуация похуже. Того же условного Никиту Михайлиса из магнитогорского «Металлурга» явно просто так не отпустят – ведь огромные деньги он получает именно здесь. Такое произойдет и с другими нашими игроками. Понятно, что за Родину играть – честь и престиж, но хлеб-то насущный они добывают по контрактам.

Сборная Казахстана и так на чемпионатах мира выступает, скажем откровенно, сверх своих возможностей, а без лидеров из зарубежных команд и вовсе может потерять место в элите. Вот и выбор у нас теперь такой: то ли отказаться от первенства планеты (длящегося две недели), то ли от КХЛ (полугодовое спортивное шоу).

Если в этом году мы не вылетим из мировой элиты, то головной боли у отечественных специалистов и болельщиков явно прибавится.

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