Димаш Кудайберген посвятил награду юбилею Бибигуль Тулегеновой

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, ставший обладателем премии DIAFA международного арабского фестиваля за вклад в искусство, посвятил свою награду 95-летнему юбилею выдающейся казахстанской оперной певицы Бибигуль Ахметовны Тулегеновой. Тем самым, он выразил глубокое уважение легенде оперной сцены, сообщает Kazpravda.kz

«Уважаемая Бибигуль Ахметовна! Разрешите посвятить свою очередную награду, которую я получил на днях, вашему предстоящему 95-летнему юбилею. С детства я восхищался вашим высочайшим искусством, а благодаря вашим материнским и наставническим советам и благословению мне удалось достичь определенных успехов. Дорогие Dears, уважаемые земляки! От всего сердца хочу поблагодарить вас за все ваши поздравления. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!» – написал артист на своей странице в Instagram