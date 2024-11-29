Димаш Кудайберген посвятил награду юбилею Бибигуль Тулегеновой

Звезды, Музыка, Культура
95
Дана Аменова
корреспондент

Об этом всемирно известный артист рассказал в соцсетях

Фото: dimashnews.com

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, ставший обладателем премии DIAFA международного арабского фестиваля за вклад в искусство, посвятил свою награду 95-летнему юбилею выдающейся казахстанской оперной певицы Бибигуль Ахметовны Тулегеновой. Тем самым, он выразил глубокое уважение легенде оперной сцены, сообщает Kazpravda.kz

«Уважаемая Бибигуль Ахметовна! Разрешите посвятить свою очередную награду, которую я получил на днях, вашему предстоящему 95-летнему юбилею. С детства я восхищался вашим высочайшим искусством, а благодаря вашим материнским и наставническим советам и благословению мне удалось достичь определенных успехов. Дорогие Dears, уважаемые земляки! От всего сердца хочу поблагодарить вас за все ваши поздравления. Пусть в нашей стране будет мир и благополучие!» – написал артист на своей странице в Instagram 

Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились поступком народного любимца, которого назвали талантливым продолжателем музыкальной культуры страны. По их мнению, эта инициатива может стать символом преемственности поколений.  

#награда #юбилей #Димаш Кудайберген #Бибигуль Тулегенова

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