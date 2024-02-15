Димаш Кудайберген стал послом доброй воли ООН

Политика, В мире, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген назначен региональным послом доброй воли международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: BasNews.kz

Как пишет dimashnews.com, 15 февраля международная организация по миграции (МОМ) объявила о назначении новых послов доброй воли. Народный артист Казахстана, музыкант, певец и композитор Димаш Кудайберген назначен региональным послом доброй воли МОМ с региональной ролью в Азии.

— В качестве посла доброй воли МОМ я горжусь тем, что выступаю в защиту прав мигрантов. Давайте объединимся ради мира, в котором каждый человек защищен и открыт для возможностей, — сказал известный мировой исполнитель Димаш Кудайберген.

МОМ — ведущая межправительственная организация в области миграции, которая привержена принципу, что гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу мигрантам и обществу. МОМ присоединилась к системе ООН в качестве связанной организации в 2016 году.

Фото: dimashnews.com

#Азия #ООН #Димаш Кудайберген #посол #миграция

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