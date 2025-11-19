Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление 54 человек, которые фактически учебный процесс не посещали. В документах они числились как действующие студенты — им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев – повышенные.

На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты. Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения деньгами. В результате директором похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с санкции суда на его квартиру наложен арест. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – добавили в АФМ.

Ранее хищение бюджетных средств выявили в кызылординском филиале РГП «КазВодХоз». Региональная прокуратура установила факт отсутствия поставки 13 тыс. тонн бутового камня в рамках проверки учреждения.