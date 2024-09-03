Испорченное зерно на 118 млн тенге: в Астане оглаcили приговор директору предприятия

Правонарушителя приговорили к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

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В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО «Астық қоймалары» - «Хлебная база №2» и «Хлебная база №5» М.Е. Жусупова.

Мужчина признан виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей его порчу в размере 996 тонн на сумму свыше 118 млн тенге.

«По приговору суда ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества. Одновременно с этим осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора», – говорится в официальном сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.