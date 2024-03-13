Директоров школ наказали за нарушения прав детей в Атырауской области

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

 Прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура установила факты более 1 200 нарушений в сфере безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности в организациях образования всех форм собственности.

Так, в школы трудоустроились 3 гражданина, ранее привлеченных к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, за сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками, к административной ответственности привлечены 5 директоров школ.

В 16 государственных и 1 частной школе не был закрыт доступ к запрещенному интернет-контенту.

В настоящее время доступ к данным сайтам ограничен, виновные граждане привлечены к административной ответственности по статье «Несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся к сети Интернет».

«Всего проверкой охвачено 129 государственных и 11 частных школ, по результатам вынесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 сотрудников, 1 гражданин привлечен к уголовной ответственности за использование поддельного диплома. По аналогичным фактам начато еще 2 досудебных расследования, приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 млн тенге», —  пишут в распространенном пресс-релизе.

В пресс-службе надзорного органа добавили, что проверки в данном направлении продолжаются. 

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