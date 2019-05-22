Экономика
ДКБ-2020: финансирование, выпускаемая продукция, рабочие места
Айдана Демесинова
На пресс-конференции в Правительстве РК председатель правления АО НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов рассказал о промежуточных результатах реализации программы "Дорожная карта бизнеса – 2020", передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"За время реализации программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" порядка 13 тысяч проектов было поддержано. Это за счет субсидирования. За период реализации программы выплачено порядка 900 миллиардов тенге налогов. Выпущено продукции на 13,5 миллиарда тенге. Благодаря этому было создано порядка 90 тысяч рабочих мест", – проинформировал Арифханов.

Председатель правления АО НУХ "Байтерек" привел примеры успешных проектов, которые были профинансированы в рамках программы.

"Например, текстильная компания в Туркестанской области стала одной из наиболее успешных. Она получила заем в 250 миллионов тенге на приобретение современного оборудования. На сегодняшний день эта компания производит более 500 разновидностей ковров. Является первым поставщиком казахстанской продукции всемирно известной марки ИКЕА", – сообщил глава АО НУХ "Байтерек".

Он также привел в пример другие производственные компании.

"Еще одна компания в Туркестанской области занимается производством молотого кофе. Они также получили поддержку в фонде "Даму". Этот производитель благополучно замещает импортные аналоги на отечественном рынке за счет низкой цены. Еще одна компания в Алматинской области получила кредит на 1,3 миллиарда тенге на строительство птицефабрики и сейчас успешно работает. Таких примеров очень много", – заключил Арифханов.

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