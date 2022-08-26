Для развития экспорта стран ЕАЭС важна свобода транзита товаров – Премьер РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что необходимо развивать инфраструктуру евразийских транспортных коридоров и маршрутов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для наращивания объемов взаимной торговли, а также дальнейшего развития национальных экономик, считаю важным выстраивание безбарьерной среды. Это основа наших взаимоотношений, прописанная в договоре о ЕЭАС. В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке. Установив единый внешнеторговый контур, мы согласились защищать внутреннего производителя", – сказал Смаилов.

Однако, он отметил, что при введении ограничений во взаимной торговле должны создаваться условия для поддержания определенного уровня обеспеченности других государств товарами ЕАЭС, а также упрощения поставок товаров из третьих стран.

"Для развития экспорта стран ЕАЭС важна свобода транзита товаров. В связи с этим необходимо развивать инфраструктуру евразийских транспортных коридоров и маршрутов в направлениях "восток - запад" и "север - юг". В данном контексте хочу напомнить о соглашении о судоходстве, подписанном в 2019 году, но до сих пор не вступившем в силу. Думаю, настало время завершить работу и ввести его в действие", – дополнил Премьер-министр РК.

Кроме того, Смаилов подчернул, что товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,8% и составил 12,6 млрд долларов. В то же время в прошлом году этот рост составлял 28%.