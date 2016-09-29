Для стимулирования экономического роста Лаура ТУСУПБЕКОВА

Согласно регламенту в ходе рассмотрения бюджетных законопроектов на пленарное заседание приходят руководители министерств и ведомств, дабы дать ответы и пояснения на возникающие у депутатов вопросы. В целом депутаты согласились с предлагаемыми поправками.



Проектом закона внесены изменения и дополнения в республиканский бюджет 2016 года в связи с корректировкой прогноза социально-экономического развития Казахстана на 2016–2020 годы и уточнением динамики налоговых поступлений с начала года. По информации министра экономики и бюджетного планирования Казахстана Куандыка Бишимбаева, среднегодовая цена на нефть увеличена с 30 до 35 долларов за баррель. Прогнозируемый объем добычи нефти на 2016 год увеличен с 74 млн тонн до 75,5 млн тонн в связи с повышением среднегодовой цены на нефть и ожидаемым запуском Кашагана.



Прогноз роста ВВП в 2016 году оставлен на ранее одобренном уровне – 0,5%. Номинальный ВВП прогнозируется в объеме 44,354 трлн тенге, что выше одобренного в феврале показателя на 187,5 млрд тенге. Инфляция в 2016 году прогнозируется на уровне 6–8%, что соответствует ранее утвержденному коридору. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2016 году оцениваются в объеме 4 трлн 200,2 млрд тенге, что на 834,9 млрд тенге выше утвержденного плана. Расходы республиканского бюджета на 2016 год предусматриваются в сумме 8 646,7 млрд тенге с ростом по сравнению с уточненным бюджетом на 379,9 млрд тенге.



Как сообщила далее в содокладе председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова, в рамках проекта уточнения республиканского бюджета администраторами бюджетных программ перераспределены средства 2016 года на 90,2 млрд тенге без увеличения расходов.



– В рамках проекта уточнения республиканского бюджета 15 администраторами бюджетных программ перераспределены бюджетные средства 2016 года на 90,2 миллиарда тенге без увеличения расходов, то есть те деньги, которые могут быть не израсходованы, передаются тем, кто их расходование может обеспечить, – пояснила депутат.



Так, дополнительные средства получат следующие администраторы: Министерство по инвестициям и развитию – 146,6 млрд тенге, Министерство национальной экономики – 115,4 млрд тенге, Министерство сельского хозяйства – 97,3 млрд тенге, Министерство обороны – 52,7 млрд тенге, Министерство образования и науки – 40,4 млрд тенге, Министерство здравоохранения и социального развития – 14,9 млрд тенге.



– Можно с уверенностью сказать, что для реализации поручений Главы государства определены администраторы бюджетных программ, которым выделяется все необходимое финансирование, – подчеркнула Г. Карагусова.



Вместе с тем есть администраторы, которые уменьшают ранее запланированные расходы. Среди них Министерство финансов – на 56, 6 млрд тенге, в результате экономии бюджетных средств по государственным закупкам, курсовой разницы, а также возврата средств в Национальный фонд. Министерство национальной экономики сократит свои расходы на 39, 7 млрд тенге, в том числе 28,9 млрд тенге по проектам, осуществляемым совместно с международными финансовыми средствами в рамках рамочных соглашений о партнерстве, за счет средств внешних займов и грантов будет сэкономлено 5,6 млрд тенге и по программе «ДКБ-2020» – 3,5 млрд тенге, предусмотренные на поддержку частного предпринимательства в регионах.



Кроме того, Министерство культуры и спорта сокращает свои расходы на 7,1 млрд тенге. Дефицит республиканского бюджета на 2016 год остается на прежнем уровне и составит 902,7 млрд тенге, или 2% к ВВП.



Несмотря на исчерпывающие пояснения по рассматриваемому законопроекту, у депутатов возник ряд вопросов. Мажилисмен Артур Платонов поинтересовался у главы Нацбанка, насколько эффективен и открыт процесс возврата заимствованных пенсионных средств и каковы механизмы защиты этих средств от обесценивания и обеспечения высокой доходности.



Данияр Акишев напомнил, что основные направления по инвестированию сейчас рекомендуются Советом по управлению Национальным фондом, который возглавляет Глава государства.



– Соответственно, подход к этому вопросу наиболее ответственен с точки зрения сохранности денег, надежности и доходности вложения. В этих условиях все операции Нацбанка по управлению ЕНПФ доступны, ЕНПФ постоянно публикует свою декларацию, и там видны все средства, которые инвестирует ЕНПФ, – пояснил глава Нацбанка.



Д. Акишев заверил депутатов, что ставки, по которым сейчас размещаются пенсионные деньги, близки к рыночным либо выше, что обеспечивает высокую доходность ЕНПФ.



– Что касается проблемы возврата денег, в настоящее время все инвестиции высоко надежны. Есть отдельные моменты, связанные с инвестированием денег, которое происходило в прежние годы, скажем, на протяжении 10 лет. При объединении частных накопительных пенсионных фондов было выявлено проблемных активов на сумму около 160 миллиардов тенге. ЕНПФ с Нацбанком проводили всю необходимую работу, и по ее результатам объем задолженности снизился до 60 миллиардов тенге и составляет менее 1% всех пенсионных активов. Политика по управлению пенсионными активами эффективна, – отметил Д. Акишев.



Отвечая на вопросы депутатов о том, какова сегодня ситуация на валютном рынке Казахстана, Д. Акишев констатировал, что ситуация нормализовалась.



– Изменение обменного курса тенге по отношению к другим валютам позволяет мгновенно реагировать на изменения внешней среды, что предотвращает накопление дисбалансов, которые происходили при фиксированном курсе, – сказал он.



Интересовались депутаты и средствами, направляемыми на подготовку и проведение выставки «ЭКСПО-2017». По информации министра финансов Бахыта Султанова, в уточненном бюджете более 120 млрд тенге связаны с ЭКСПО-2017. На ускорение подготовки и своевременную организацию выставки «ЭКСПО-2017» в уточненном бюджете предусмотрено дополнительно 33,5 млрд тенге. Еще 53,3 млрд тенге выделяется на синхронизацию строительства образовательных и научных объектов АОО «Назарбаев Университет» с объектами ЭКСПО-2017. Кроме того, еще 27,1 млрд тенге направлено на софинансирование негосударственного займа под госгарантию проекта «Новая транспортная система г. Астаны (ЛРТ)» и на общее развитие инфраструктуры столицы – 14,4 млрд тенге.



Другими приоритетами уточненного бюджета являются, по словам Б. Султанова, развитие экономики, на что предусматривается 283,4 млрд тенге, а также дополнительные меры обеспечения безопасности – 70,2 млрд тенге. Большая часть этих средств – 42,7 млрд тенге, подчеркнул министр, будет направлена на реализацию поручений Главы государства по укреплению правопорядка и противодействию религиозному экстремизму и терроризму.



Задавали депутаты и вопросы касательно жилищного строительства. По информации К. Бишимбаева, отдельные регионы не осваивают выделенные средства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и кредитного жилья. Так, низкое освоение наблюдается в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и в Астане.



Учитывая все вышеизложенное, Мажилис сделал ряд рекомендаций Правительству по более эффективному планированию и расходованию бюджета. В частности, министерствам социальной сферы рекомендовано усилить контроль за ходом строительства соцобъектов, рассмотреть возможность корректировки бюджета на 2017–2019 годы и совместное с местными исполнительными органами применение инструментов ГЧП с целью перераспределения средств на приоритетные направления социальной сферы, касающиеся ликвидации аварийных и трехсменных школ и охват детей дошкольными организациями, достижения эффективной занятости, обеспечения доступности населению качественных услуг здравоохранения.



Министерству здравоохранения и социального развития рекомендовано провести анализ контингента получателей социальных выплат для эффективности планирования расходов и рассмотреть возможность увеличения прожиточного минимума для исчисления размера базовых соцвыплат.



В связи с увеличением расходной части республиканского бюджета на значительную сумму и выделением ее практически в конце финансового года Комитет Мажилиса по финансам и бюджету, в свою очередь, отмечает важность особого контроля со стороны Правительства своевременного освоения бюджетных средств и качественной реализации поручений Главы государства.



В поддержку законопроекта высказались представители всех фракций политических партий, представленных в Мажилисе.



– Принятые нами сегодня поправки в государственный бюджет направлены в первую очередь на выполнение поручений Главы государства, данных по итогам расширенного заседания Правительства. И все они, безусловно, послужат стимулированию экономического роста, реализации крупных инвестиционных проектов и обеспечению занятости населения. Несомненно, все это позволит даже в непростое нынешнее время продолжить эффективную реализацию всех стратегических программ нашего Президента, – подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя итог обсуждению.



Обращаясь к членам Правительства, Н. Нигматулин также выразил надежду на дальнейшую эффективную работу в экономической сфере.



Депутаты Мажилиса также одобрили поправки в закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2016–2018 годы». Как отмечается в заключении Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, проектом закона вносится изменение в части уменьшения утвержденного размера гарантированного трансферта из Нацфонда на 2016 год с 2 трлн 880 млрд тенге до 2 трлн 479 млрд тенге в связи с ожидаемым перевыполнением доходов республиканского бюджета в текущем году. Дефицит бюджета сохранен на утвержденном уровне 902,7 млрд тенге, или 2% к ВВП. По данным комитета Мажилиса, в целом расходы республиканского бюджета в 2016 году с учетом корректировки размера гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда предлагается определить в объеме 8 трлн 646,7 млрд тенге, что на 379,9 млрд тенге выше утвержденного объема.



Согласно повестке, депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам конкуренции. Законопроект разработан в целях реализации 53-го шага Плана нации и направлен на четкое определение полномочий и задач антимонопольного органа, приведение законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР. Законопроектом предусматривается внесение изменений в 17 законодательных актов, в том числе в КоАП, Предпринимательский кодекс.



