"Для вопросов и жалоб": номера и аккаунты глав управлений образования опубликовало Минпросвещения

Министерство просвещения РК опубликовало мобильные номера и аккаунты в социальных сетях руководителей управлений образования во всех регионах Казахстана. Также указаны и номера телефонов их заместителей, сообщает Kazpravda.kz.

Это сделано для оперативного реагирования на обращения граждан, пояснили в ведомстве.

«В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся работы организаций образования, обучения детей, и по другим вопросам казахстанцы могут напрямую обращаться к руководителям управлений образования и территориальных департаментов. Родители и педагоги могут сообщить о проблемах в сфере образования. Руководители должны оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно принимать необходимые решения. Напомню, что вопросы финансирования, строительства, проведения ремонтных работ находятся в ведении акиматов», – подчеркнула председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Кроме того, в управлениях образования созданы колл-центры, куда также могут обратиться граждане по вопросам, касающимся системы образования.

Список контактов опубликован на сайте министерства.

Также номера колл-центров рамещены на страницах в социальных сетях.