Общество
Дмитрий Назаров посетил "Дәмді FEST" в Астане
Жания Уранкаева
Впервые в Астане прошел благотворительный фестиваль "Дәмді FEST", приуроченный к новому празднику в Казахстане – Дню благодарности. Одним из приглашенных гостей стал герой российского сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, передает Kazpravda.kz.

Все собранные с фестиваля средства пойдут на лечение больных детей в благотворительный фонд Аружан Саин "ДОМ". 

"Сегодня всех нас объединила одна цель: оказать поддержку детям, которые больше всего в ней нуждаются, детям, которые страдают заболеваниями, неизлечимыми в нашей стране. Сегодня каждый пришедший внес свой вклад в благое дело, средства, которые мы собрали в рамках фестиваля, помогут, а может, даже спасут жизнь ребенка", – сказал один из организаторов праздника – директор Royal Catering Ержан Оразбеков. 

56c85cdcc6c6a1455971548.jpeg

В ходе мероприятия, прошедшего в формате активного отдыха и интенсивного общения, гостей ждали ярмарка кухонь народов мира, мастер-классы по красоте и имиджу, handmade-шедевры своими руками для детей, показательный семинар для мужчин от шеф-повара Royal Catering "холостяцкие завтраки" и правильные стейки, также юным гостям фестиваля была предоставлена возможность поиграть в хоккей со спортсменами ХК "Барыс". 

Отметим, что среди приглашенных гостей праздника: российский актер сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, финалист конкурса "Хочу к Меладзе" Слава Басюл, ансамбли этнокультурных объединений и звезды казахстанской эстрады, поддержавшие атмосферу мероприятия концертом.

56c85d0f9e1f41455971599.jpeg

Со слов организаторов фестиваля, такой вкусный праздник теперь будет проходить ежегодно и собирать на одной площадке неравнодушных жителей города.

Добавим, что все средства, собранные в рамках "Дәмді FEST", будут переданы благотворительному фонду "Добровольное Общество "Милосердие" на лечение детей, которые страдают заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане, и помощь детским домам.

Напомним, Kazpravda.kz запустила проект "Твори Добро", куда могут обращаться те, кому нужна помощь.

56c85d4643f9e1455971654.jpeg

56c85d99afdff1455971737.jpeg

56c85e09e1d1b1455971849.jpeg

Популярное

Все
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле
Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Швейцарии
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова
Почему «лысеет» Караганда?
В условиях ценового «шторма»
Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место
Пора строить новые
Педагог с душой художника
И бочка с порохом в кустах
Полвека с «крылатым» металлом
Блага по осени считают
Японии не было равных
Чтобы была вода
Каналы тревоги нашей
Нежность рук, тепло души
Накануне юбилея
«Актобе» выходит в лидеры
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Исполнение законов как право и обязанность
Общество
Равны в правах и возможностях
Общество
Каналы тревоги нашей
Общество
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное ме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]