Дмитрий Назаров посетил "Дәмді FEST" в Астане

Впервые в Астане прошел благотворительный фестиваль "Дәмді FEST", приуроченный к новому празднику в Казахстане – Дню благодарности. Одним из приглашенных гостей стал герой российского сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, передает Kazpravda.kz.
Все собранные с фестиваля средства пойдут на лечение больных детей в благотворительный фонд Аружан Саин "ДОМ".
"Сегодня всех нас объединила одна цель: оказать поддержку детям, которые больше всего в ней нуждаются, детям, которые страдают заболеваниями, неизлечимыми в нашей стране. Сегодня каждый пришедший внес свой вклад в благое дело, средства, которые мы собрали в рамках фестиваля, помогут, а может, даже спасут жизнь ребенка", – сказал один из организаторов праздника – директор Royal Catering Ержан Оразбеков.
В ходе мероприятия, прошедшего в формате активного отдыха и интенсивного общения, гостей ждали ярмарка кухонь народов мира, мастер-классы по красоте и имиджу, handmade-шедевры своими руками для детей, показательный семинар для мужчин от шеф-повара Royal Catering "холостяцкие завтраки" и правильные стейки, также юным гостям фестиваля была предоставлена возможность поиграть в хоккей со спортсменами ХК "Барыс".
Отметим, что среди приглашенных гостей праздника: российский актер сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, финалист конкурса "Хочу к Меладзе" Слава Басюл, ансамбли этнокультурных объединений и звезды казахстанской эстрады, поддержавшие атмосферу мероприятия концертом.
Со слов организаторов фестиваля, такой вкусный праздник теперь будет проходить ежегодно и собирать на одной площадке неравнодушных жителей города.
Добавим, что все средства, собранные в рамках "Дәмді FEST", будут переданы благотворительному фонду "Добровольное Общество "Милосердие" на лечение детей, которые страдают заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане, и помощь детским домам.
Напомним, Kazpravda.kz запустила проект "Твори Добро", куда могут обращаться те, кому нужна помощь.