Дни кыргызского кино стартовали в Астане

Кинопроизводители Казахстана и Кыргызстана реализовали уже несколько успешных проектов, передает Kazpravda.kz

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На открытии Дней был показан фильм кыргызского режиссера Руслана Акуна «Бейиш эненин таманында» («Рай под ногами матерей»), сообщает МКИ.

Фильм повествует о непростой истории мужчины, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка, силе материнской любви к своему дитя. Большая часть съемки фильма прошла на территории Казахстана.

Премьера кинокартины состоялась одновременно во всех кинотеатрах Кыргызстана и Казахстана накануне праздника Наурыз, в целях укрепления культурных связей двух стран и в знак поддержки кинопроизводителей и прокатчиков дружественных стран.

Это не единственная картина, которую увидят казахстанские зрители в рамках Дней кыргызского кино. 4 апреля будет показан фильм «Тенирберди» («Дитя небес»). Фильм раскрывает тему этических ценностей в легком, комедийном жанре.

Кинопроизводители двух стран реализовали уже несколько успешных проектов. В частности, результатом совместной работы казахстанских и кыргызстанских кинематографистов стал фильм «Приговор».

В мероприятии приняли участие посол Кыргызской Республики в Казахстане Дастан Дюшекеев, председатель комитета культуры министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова, представители министерства иностранных дел РК, кыргызской диаспоры.