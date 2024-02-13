Дни Республики Саха пройдут в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с министром культуры и духовного развития Республики Саха Афанасием Ноевым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации пресс-службы ведомства, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты развития партнерства, которые будут способствовать укреплению культурного сотрудничества между двумя странами.

В частности, стороны обсудили мероприятия, которые пройдут в рамках Дней Республики Саха в Казахстане в апреле 2024 года.

Мероприятия будут организованы в Астане и Алматы.

Так, с 17 апреля жители и гости столицы смогут ознакомиться с уникальным культурным наследием Якутии на выставке «Сокровищница Якутии».

— В камерном зале государственного национального казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева запланированы концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», опера Олонхо «Ньургун Боотур», в зале Русского драматического театра имени Максима Горького пройдет спектакль Олонхо «Кыыс Дэбилийэ», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В Минкультуры также добавили, что в залах государственных театров Алматы также будут организованы концерты и спектакли.