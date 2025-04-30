До 2 лет тюрьмы грозит жителю Усть-Каменогорска за производство конопли

Криминал
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В областном центре Восточного Казахстана полицейские выявили факты незаконного выращивания наркотических растений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный департамент полиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе оперативных мероприятий при осмотре дома, расположенного в частном секторе, были обнаружены кусты каннабиса, а также свыше 700 г высушенной марихуаны. В доме другого жителя города сотрудники нашли фитолабораторию, где мужчина выращивал коноплю. Здесь общий вес изъятых растений составил более 250 г.

«Оба мероприятия проведены при координации прокуратуры области. Возбуждены уголовные дела, мужчинам грозит ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет», - рассказали в департаменте.

Стражи порядка напомнили гражданам о губительных последствиях употребления и распространения наркотиков и призвали сообщать о случаях незаконного оборота по телефону 102.

#полиция #ВКО #фитолаборатория

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