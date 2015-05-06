До 7 лет тюрьмы грозит двум гражданам Китая за кражу на борту "Эйр Астаны"

Происшествия
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Айнур Курамысова
Два гражданина Китая, обвиняемые в краже на борту "Эйр Астаны", предстали перед судом. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на 7 канал.

Как сообщается, два месяца назад Ванг Яксун и Динг Енгфу были задержаны в аэропорту Алматы, в их багаже полицейские обнаружили личные вещи казахстанца, прибывшего из Пекина. У него были украдены два сотовых телефона стоимостью 580 тыс. тенге и деньги в размере $2 800 и 2 600 китайских юаней.

По данным прокуратуры, в портмоне пострадавшего злоумышленники подложили пачку бумаги, так называемую "куклу". В сумке оставили также коробки от новых телефонов. Действия обвиняемых подпадают под статью "Кража группой лиц в крупном размере". Оба мужчины ранее не были судимы, женаты и имеют детей.

По информации телеканала, это был четвертый, с начала года официально зарегистрированный случай хищений, предположительно на бортах "Эйр Астаны". И первый – когда подозреваемых арестовали.

Серия краж в самолетах казахстанско-китайских рейсов крупной авиакомпании началась в конце 2014-го. Двух граждан КНР задержали в феврале в транзитной зоне аэропорта Алматы. За пять месяцев этого года транспортные полицейские приняли уже 5 заявлений от пассажиров "Эйр Астаны".

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