До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области

Автодороги
15
Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

В Актюбинской области на текущий год выделено 69,5 млрд тенге на строительство и реконструкцию авто­магистралей. Это позволило начать строительство в общей сложности 557,8 км автодорог, в том числе 368,6 км местного значения, а также 189,2 км городских и внутрипоселковых на 303 улицах.

фото пресс-службы акимата области

Как предусматривается, в итоге показатель хорошего и удовлетворительного состояния дорог будет доведен до 80%.

Среди крупных проектов местного значения выделяется участок со 115-го по 145-й км дороги Шалкар – Бозой – граница РУ (на Нукус). Полным ходом идет ремонт автотрасс республиканского значения Актобе – Кандыагаш (96 км) и Актобе – Карабутак – Улгайсын (56 км).

– В нынешнем Послании Глава государства упомянул дорогу на Кандыагаш. Она будет завершена до конца года, – сообщил аким области Асхат Шахаров. – Двухполосная объездная дорога сдана в эксплуатацию. Сложнее станет со строительством четырехполосной дороги первой категории протяженнос­тью 262 километра по направлению Хромтау – Улгайсын до Карабутака.

Министерство транспорта подготовило проектно-сметную документацию. На первый из семи участков средства выделены, подрядчик начал работу. По второму получено положительное заключение госэкспертизы. Судьба остальных участков определится в следующем году.

Старая дорога третьей категории была рассчитана на 3 тыс. автомашин в сутки, но сейчас по ней ежесуточно проезжает более 16 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Жалобы водителей и пассажиров на ее состояние обоснованы.

Для предотвращения аварий дополнительно выделены полицейские, которые формируют колонны по 50–100 автомашин и сопровождают их. Такой конт­роль сохранится до тех пор, пока в эксплуатацию не введут четырехполоску.

Ранее длина дороги от Актобе до Кандыагаша составляла 89 км. В процессе реконструкции сделаны объезды городов Алга и Кандыагаша, в связи с чем протяженность трассы увеличилась до 96 км. Работы полнос­тью завершатся до конца года. Из республиканского бюджета на эти цели дополнительно выделено 3 млрд тенге.

Также в этом году завершена реконструкция 60 км трассы от Кандыагаша в сторону Шубаркудука. Реализация данного проекта улучшит транспортно-логистический потенциал Актюбинской и Атырауской облас­тей. Дорога первой категории должна прослужить не менее десяти лет без капитального ремонта.

– В настоящее время на территории области ведется средний ремонт на 16 участках авто­страды протяженностью в 338 километров и стоимостью 31 миллиард тенге. Выделение средств в подобных объемах на строительство дорог такой протяженности прежде не осуществлялось, – приз­нал руководитель филиала нацкомпании «КазАвтоЖол» Айбол Данагул.

Говоря о магистралях, нельзя обойти тему паводков. В области зафиксирован 51 случай затопления. Повреждены, в частности, дороги областного значения Шубаркудук – Уил – Хобда – Соль-Илецк, Актобе – Шубаркудук, Покровка – Темир – Кенкияк – Эмба. Здесь проведены исследования совместно с проектными организациями и КазДорНИИ. Для восстановления необходимо заменить 47,2 км дорожного покрытия, отремонтировать 23 мос­та и 100 водопропускных труб.

На сегодня по всем проектам подготовлена проектно-сметная документация. Заключение экспертизы вот-вот поступит. На восстановление поврежденных участков из резерва Правительства выделено 10,2 млрд тенге и 6,1 млрд тенге – из областного бюджета. 16 компаний-подрядчиков, задействовав 107 единиц дорожной техники, планируют до конца октября отчитаться по итогам проделанной работы.

Самыми опасными участками автодорог, где происходит больше всего аварий, остаются трассы Самара – Шымкент и Западная Европа – Западный Китай. На этих участках с начала года произошло 37 ДТП, в которых погибло 28 человек, 69 человек пострадали.

Для безопасности дорожного движения и пешеходов на отремонтированных дорогах установят 2,6 тыс. знаков и 20 дорожных переходов. До конца года в рамках проекта «Облачный сервис видеонаблюдения» в Актобе будет подключено 66 аппаратно-программных комплексов на линейных участках и 28 комплексов на перекрестках, 45 комплексов распознавания номерных знаков.

По данным полиции, основными причинами ДТП остаются несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом состоянии, маневрирование. Отсюда вывод: необходим не только ремонт дорог, но и «ремонт» в головах представителей некоторой части общества.

#Актюбинская область #трасса #автодороги #Кандыагаш

Популярное

Все
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Болеть надо уметь!
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Почти полвека отдал медицине
Жители села Лепсинск увековечили память воинов
Коммуникации со СМИ в условиях кризисов
Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется
Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции
Климатические инициативы Астаны представили в Баку
Идет борьба с огнем
Упустили последний шанс
Подросткам – об экологической культуре
Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд
Астана принимает XXVII чемпионат Азии по настольному теннису
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Кадры для атомной отрасли
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

За пять лет в Казахстане 3,2 тыс. км дорог расширены до чет…
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерны…
Новая дорога до Монголии появится в Казахстане
О нарушениях в Актюбинской области на 18 млрд сообщили в Ми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]