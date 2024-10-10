До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области

В Актюбинской области на текущий год выделено 69,5 млрд тенге на строительство и реконструкцию авто­магистралей. Это позволило начать строительство в общей сложности 557,8 км автодорог, в том числе 368,6 км местного значения, а также 189,2 км городских и внутрипоселковых на 303 улицах.

фото пресс-службы акимата области

Как предусматривается, в итоге показатель хорошего и удовлетворительного состояния дорог будет доведен до 80%.

Среди крупных проектов местного значения выделяется участок со 115-го по 145-й км дороги Шалкар – Бозой – граница РУ (на Нукус). Полным ходом идет ремонт автотрасс республиканского значения Актобе – Кандыагаш (96 км) и Актобе – Карабутак – Улгайсын (56 км).

– В нынешнем Послании Глава государства упомянул дорогу на Кандыагаш. Она будет завершена до конца года, – сообщил аким области Асхат Шахаров. – Двухполосная объездная дорога сдана в эксплуатацию. Сложнее станет со строительством четырехполосной дороги первой категории протяженнос­тью 262 километра по направлению Хромтау – Улгайсын до Карабутака.

Министерство транспорта подготовило проектно-сметную документацию. На первый из семи участков средства выделены, подрядчик начал работу. По второму получено положительное заключение госэкспертизы. Судьба остальных участков определится в следующем году.

Старая дорога третьей категории была рассчитана на 3 тыс. автомашин в сутки, но сейчас по ней ежесуточно проезжает более 16 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Жалобы водителей и пассажиров на ее состояние обоснованы.

Для предотвращения аварий дополнительно выделены полицейские, которые формируют колонны по 50–100 автомашин и сопровождают их. Такой конт­роль сохранится до тех пор, пока в эксплуатацию не введут четырехполоску.

Ранее длина дороги от Актобе до Кандыагаша составляла 89 км. В процессе реконструкции сделаны объезды городов Алга и Кандыагаша, в связи с чем протяженность трассы увеличилась до 96 км. Работы полнос­тью завершатся до конца года. Из республиканского бюджета на эти цели дополнительно выделено 3 млрд тенге.

Также в этом году завершена реконструкция 60 км трассы от Кандыагаша в сторону Шубаркудука. Реализация данного проекта улучшит транспортно-логистический потенциал Актюбинской и Атырауской облас­тей. Дорога первой категории должна прослужить не менее десяти лет без капитального ремонта.

– В настоящее время на территории области ведется средний ремонт на 16 участках авто­страды протяженностью в 338 километров и стоимостью 31 миллиард тенге. Выделение средств в подобных объемах на строительство дорог такой протяженности прежде не осуществлялось, – приз­нал руководитель филиала нацкомпании «КазАвтоЖол» Айбол Данагул.

Говоря о магистралях, нельзя обойти тему паводков. В области зафиксирован 51 случай затопления. Повреждены, в частности, дороги областного значения Шубаркудук – Уил – Хобда – Соль-Илецк, Актобе – Шубаркудук, Покровка – Темир – Кенкияк – Эмба. Здесь проведены исследования совместно с проектными организациями и КазДорНИИ. Для восстановления необходимо заменить 47,2 км дорожного покрытия, отремонтировать 23 мос­та и 100 водопропускных труб.

На сегодня по всем проектам подготовлена проектно-сметная документация. Заключение экспертизы вот-вот поступит. На восстановление поврежденных участков из резерва Правительства выделено 10,2 млрд тенге и 6,1 млрд тенге – из областного бюджета. 16 компаний-подрядчиков, задействовав 107 единиц дорожной техники, планируют до конца октября отчитаться по итогам проделанной работы.

Самыми опасными участками автодорог, где происходит больше всего аварий, остаются трассы Самара – Шымкент и Западная Европа – Западный Китай. На этих участках с начала года произошло 37 ДТП, в которых погибло 28 человек, 69 человек пострадали.

Для безопасности дорожного движения и пешеходов на отремонтированных дорогах установят 2,6 тыс. знаков и 20 дорожных переходов. До конца года в рамках проекта «Облачный сервис видеонаблюдения» в Актобе будет подключено 66 аппаратно-программных комплексов на линейных участках и 28 комплексов на перекрестках, 45 комплексов распознавания номерных знаков.

По данным полиции, основными причинами ДТП остаются несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом состоянии, маневрирование. Отсюда вывод: необходим не только ремонт дорог, но и «ремонт» в головах представителей некоторой части общества.