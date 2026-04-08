По итогам I квартала 2026 года доходы государственного бюджета исполнены на 104,4%. При плане 6,2 трлн поступило 6,4 трлн тенге, перевыполнение составило 268,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
По сравнению с 2025-м годом рост составил 930,6 млрд тенге (+16,9%) Превышение плана зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам.
"Рост обеспечен за счет цен на экспортные товары Казахстана, увеличения объемов реализации товаров и услуг, а также результатов налогового и таможенного администрирования", - говорится в сообщении.