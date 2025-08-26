Документ, воплощающий общечеловеческие ценности

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Конституция как фун­дамент независимого государства, институт межэтнического и межконфессио­нального согласия, гарантирую­щий права и свободы человека ­– таков контекст прошедшего под эгидой Народной партии Казах­стана круглого стола.

фото Игоря Бургандинова

Как отметил, открывая заседание, депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана (НПК) Магеррам Магеррамов, за три десятилетия наша Конституция стала прочным фундаментом государственности, гарантом прав и свобод граждан, ориентиром для развития демократических институтов. Она объединила общество вокруг общих ценностей, определила стратегический курс страны и стала основой модернизации и реформ.

– Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы видим, как Основной закон способствовал укреплению независимос­ти, становлению правового государства, утверждению принципов верховенства права, сохранению мира и стабильности. В то же время 30-летие Конституции – это возможность обсудить новые вызовы, перед которыми стоит наше общество, – отметил мажилисмен.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан напомнила, что за все время своего существования Конституция прошла через важные реформы, позволившие обеспечить адаптацию к новым вызовам. Особенно значимой стала реформа 2022 года, инициированная Главой государства и поддержанная народом на республиканском референдуме.

Член Центризбиркома ­Асылбек Смагулов напомнил, что теперь нижняя палата Парламента – ­Мажилис – полностью сформирована путем прямого волеизъяв­ления избирателей. Снижен порог для прохождения партий в представительные органы страны с 7 до 5%, а для создания политпартий в 4 раза сокращено количество необходимых подписей от сторонников – с 20 тысяч до 5 тысяч.

В том, что в правозащитную повестку большой вклад внес­ла именно конституционная реформа 2022 года, реализованная через республиканский референдум, уверено и научное юридическое сообщество. Правовед Муслим Хасенов отметил, что итогами конституционной реформы стали три важных достижения. Например, это возрож­дение с 1 января 2023 года Конституционного суда и института конституционной жалобы граждан. Новеллой конституционной реформы является не только учреждение Конституционного суда, но и заметное расширение круга заявителей, которые могут направлять обращения по вопросу о конституционности нормативных правовых актов. Это граждане, уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор.

Усилился конституционный статус уполномоченного по правам человека. Реформа поставила его в один ряд с судами и прокуратурой. И третий важный аспект – это отмена смертной казни в качестве уголовного наказания.

Спикеры круглого стола отмечали, что Конституция за 30 лет прошла испытание временем. Она доказала свою проч­ность, гибкость и жизнеспособность. Благодаря ей была создана устойчивая правовая архитектура, обеспечивающая баланс между стабильностью и возможностью для поступательных реформ.

#круглый стол #закон и порядок #День Конституции

