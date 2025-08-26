Как отметил, открывая заседание, депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана (НПК) Магеррам Магеррамов, за три десятилетия наша Конституция стала прочным фундаментом государственности, гарантом прав и свобод граждан, ориентиром для развития демократических институтов. Она объединила общество вокруг общих ценностей, определила стратегический курс страны и стала основой модернизации и реформ.

– Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы видим, как Основной закон способствовал укреплению независимос­ти, становлению правового государства, утверждению принципов верховенства права, сохранению мира и стабильности. В то же время 30-летие Конституции – это возможность обсудить новые вызовы, перед которыми стоит наше общество, – отметил мажилисмен.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан напомнила, что за все время своего существования Конституция прошла через важные реформы, позволившие обеспечить адаптацию к новым вызовам. Особенно значимой стала реформа 2022 года, инициированная Главой государства и поддержанная народом на республиканском референдуме.

Член Центризбиркома ­Асылбек Смагулов напомнил, что теперь нижняя палата Парламента – ­Мажилис – полностью сформирована путем прямого волеизъяв­ления избирателей. Снижен порог для прохождения партий в представительные органы страны с 7 до 5%, а для создания политпартий в 4 раза сокращено количество необходимых подписей от сторонников – с 20 тысяч до 5 тысяч.

В том, что в правозащитную повестку большой вклад внес­ла именно конституционная реформа 2022 года, реализованная через республиканский референдум, уверено и научное юридическое сообщество. Правовед Муслим Хасенов отметил, что итогами конституционной реформы стали три важных достижения. Например, это возрож­дение с 1 января 2023 года Конституционного суда и института конституционной жалобы граждан. Новеллой конституционной реформы является не только учреждение Конституционного суда, но и заметное расширение круга заявителей, которые могут направлять обращения по вопросу о конституционности нормативных правовых актов. Это граждане, уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор.

Усилился конституционный статус уполномоченного по правам человека. Реформа поставила его в один ряд с судами и прокуратурой. И третий важный аспект – это отмена смертной казни в качестве уголовного наказания.

Спикеры круглого стола отмечали, что Конституция за 30 лет прошла испытание временем. Она доказала свою проч­ность, гибкость и жизнеспособность. Благодаря ей была создана устойчивая правовая архитектура, обеспечивающая баланс между стабильностью и возможностью для поступательных реформ.