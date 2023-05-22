Документы на 275 млн долларов подписаны по итогам казахстанско-сингапурского бизнес-форума

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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В Астане с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Сингапура Халимы Якоб состоялся казахстанско-сингапурский бизнес-форум, который собрал более 200 представителей госорганов и деловых кругов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие годы между государствами выстроились прочные и гармоничные отношения. На сегодняшний день Сингапур является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в регионе ASEAN. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 65% и достиг почти $2 млрд. При этом объем сингапурских инвестиций за этот же период увеличился в 6 раз до рекордного уровня в $400 млн.

«Сегодня в Казахстане успешно работают более 230 сингапурских компаний и совместных предприятий. В то же время у нас есть большой потенциал для расширения и углубления наших экономических связей. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что крупные сингапурские компании активно расширяют свое присутствие в Казахстане. В частности, глава Правительства отметил успешное партнерство с Surbana Jurong в реализации масштабного проекта «G4 City» в Алматинской области, взаимодействие со всемирно известной производственной группой Indorama, а также значимость соглашения между КТЖ и PSA International по созданию совместного предприятия, которое ускорит развитие Среднего коридора.

«Растущий интерес сингапурского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестклимата. Это выражается в мерах господдержки и различных преференциях. Так, функционируют специальные экономические и индустриальные зоны, ориентированные на приоритетные отрасли экономики. Их участники получают доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Мы готовы и далее углублять наше сотрудничество с сингапурскими партнерами», — отметил премьер-министр.

Со своей стороны президент Сингапура Халима Якоб отметила, что Казахстан является крупнейшим партнером Сингапура в Центральной Азии и выразила уверенность в том, что отношения между странами продолжат укрепляться.

«Сегодняшний бизнес-форум собрал множество деловых руководителей, в том числе сингапурских компаний, которые хотят изучить возможности реализации проектов в Казахстане. Учитывая растущие геополитические вызовы, это внесет вклад в диверсификацию экономик обеих стран. В данном контексте Сингапур продолжает быть открытым к расширению партнерства. Казахстан, обладая огромными ресурсами и стратегическим расположением в сердце Центральной Азии, является привлекательным местом для инвестиций с точки зрения различных стран и компаний», — сказала Президент Халима Якоб.

По итогам форума подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов, направленных на укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, логистики и обучения госслужащих, а также коммерческие документы на сумму $275 млн.

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