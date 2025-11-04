Первым делом контролеры побывали в школе села Туймебаева Илийского района. Совсем недавно учреждение, построенное в 2013 году, претерпело масштабное обновление, однако после ремонта здесь были выявлены дефекты в системе отопления. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки устранить недочеты, а также осуществить сейсмоусиление школьных помещений. Со стороны областного акимата при этом будет оказана консультацион­ная, юридическая и организационная поддержка.

Пожалуй, самые жесткие нарекания местных жителей вызывает состояние школы села Нура Талгарского района, которую также посетили чиновники. Напомним: капитальный ремонт стартовал здесь летом 2023 года и должен был завершиться к маю 2024-го. Но из-за срыва графика работ, допущенного подрядчиком, ТОО «Sheberbuild», ввести объект в экс­плуатацию не удалось до сих пор.

По итогам судебных разбирательств проштрафившуюся компанию признали недобросовестным участником про­цедуры госзакупок, договор с ней расторг­ли. Ремонт школы села Нура возобновился нынешней весной, когда был заключен новый контракт – с РГП «Еңбек-Өскемен». Как доложили в ходе рейда представители акимата Талгарского района, на данный момент готовность объекта составляет около 80%, завершение ремонтных работ ожидается к концу года. Тем временем школьники (а их в Нуринском сельском округе насчитывается свыше тысячи) вынуждены учиться в спешно приспособленных помещениях: Доме культуры, опорном пункте полиции и даже в магазине...

Похожая ситуация наблю­дается и в селе Бельбулак, где также «отличилось» уже упоминавшееся выше ТОО «Sheberbuild». Признав компанию нарушителем и оштрафовав на 16,6 млн тенге, суд обязал ее завершить ремонт местной школы до 30 октября текущего года.

Но на момент прибытия комиссии выяснилось, что объект находится в удручающем состоянии: не установлены входные двери и оконные рамы, не подключена система отопления, не проведены отделочные работы. Фактически ремонт приостановлен из-за финансовых проблем ТОО – рабочие не получают зарплату.

Как отметил Гани Майлыбаев, проблемы при ремонте школ возникают не столько из-за нехватки средств, сколько из-за слабого контроля и отсутствия взаимодействия между местными исполнительными органами и подрядными организациями. Районным отделам образования и ЖКХ поручено провести ревизию инженерных сетей и отопительных систем учебных заведений. Кроме того, предписано ежедневно предоставлять в акимат области фото- и видеоотчеты о выполнении ремонтных работ. Объекты долгостроя взяты под строгий контроль.