Долгострой – птица гордая

Закон и Порядок
Категория логотип
5
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Как мы уже неоднократно сообщали, в регионе затянулся капитальный ремонт ряда сельских школ. На днях в связи с многочисленными жалобами граждан на срыв графика строительных работ был проведен инспекционный рейд по проблемным объектам. В сос­тав комиссии вошли заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев, акимы Илийского и Талгарского районов, представители прокуратуры, сельской общественности.

фото организаторов рейда

Первым делом контролеры побывали в школе села Туймебаева Илийского района. Совсем недавно учреждение, построенное в 2013 году, претерпело масштабное обновление, однако после ремонта здесь были выявлены дефекты в системе отопления. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки устранить недочеты, а также осуществить сейсмоусиление школьных помещений. Со стороны областного акимата при этом будет оказана консультацион­ная, юридическая и организационная поддержка.

Пожалуй, самые жесткие нарекания местных жителей вызывает состояние школы села Нура Талгарского района, которую также посетили чиновники. Напомним: капитальный ремонт стартовал здесь летом 2023 года и должен был завершиться к маю 2024-го. Но из-за срыва графика работ, допущенного подрядчиком, ТОО «Sheberbuild», ввести объект в экс­плуатацию не удалось до сих пор.

По итогам судебных разбирательств проштрафившуюся компанию признали недобросовестным участником про­цедуры госзакупок, договор с ней расторг­ли. Ремонт школы села Нура возобновился нынешней весной, когда был заключен новый контракт – с РГП «Еңбек-Өскемен». Как доложили в ходе рейда представители акимата Талгарского района, на данный момент готовность объекта составляет около 80%, завершение ремонтных работ ожидается к концу года. Тем временем школьники (а их в Нуринском сельском округе насчитывается свыше тысячи) вынуждены учиться в спешно приспособленных помещениях: Доме культуры, опорном пункте полиции и даже в магазине...

Похожая ситуация наблю­дается и в селе Бельбулак, где также «отличилось» уже упоминавшееся выше ТОО «Sheberbuild». Признав компанию нарушителем и оштрафовав на 16,6 млн тенге, суд обязал ее завершить ремонт местной школы до 30 октября текущего года.

Но на момент прибытия комиссии выяснилось, что объект находится в удручающем состоянии: не установлены входные двери и оконные рамы, не подключена система отопления, не проведены отделочные работы. Фактически ремонт приостановлен из-за финансовых проблем ТОО – рабочие не получают зарплату.

Как отметил Гани Майлыбаев, проблемы при ремонте школ возникают не столько из-за нехватки средств, сколько из-за слабого контроля и отсутствия взаимодействия между местными исполнительными органами и подрядными организациями. Районным отделам образования и ЖКХ поручено провести ревизию инженерных сетей и отопительных систем учебных заведений. Кроме того, предписано ежедневно предоставлять в акимат области фото- и видеоотчеты о выполнении ремонтных работ. Объекты долгостроя взяты под строгий контроль.

#строительство #школы #капремонт #долгострой #закон и порядок

Популярное

Все
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Из «микро» – в сегмент МСБ
Придать диалогу стратегическую направленность
В Зайсанском районе построят водохранилище
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Азарт, мастерство и гармония
Будущее за цифровым интеллектом
Большие возможности и большая ответственность
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Пытался скрыться от полиции: пьяного лихача задержали в Тар…
Почти 40 млн тенге штрафа выплатили организаторы незаконных…
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясени…
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]