Доллар и рубль подешевели, евро немного вырос в Казахстане

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Нацбанк представил обновленные данные по курсу валют в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,7 тенге, евро – 545,96 тенге, рубля – 5,17 тенге, передает Kazpravda.kz 

Средний курс покупки доллара в обменных пунктах Астаны – 531 тенге, продажи – 533 тенге.

Средний курс покупки евро – 545 тенге, продажи – 548 тенге.

Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Средний курс покупки доллара в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 532,1 тенге.

Средний курс покупки евро – 544 тенге, продажи – 549 тенге.

Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,23 тенге.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге.

Средний курс покупки евро – 542 тенге, продажи – 548 тенге.

Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,17 тенге.

#доллар #рубль #курс валют #Евро

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