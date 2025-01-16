Доллар и рубль подешевели, евро немного вырос в Казахстане

Нацбанк представил обновленные данные по курсу валют в РК
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 529,7 тенге, евро – 545,96 тенге, рубля – 5,17 тенге, передает Kazpravda.kz
Средний курс покупки доллара в обменных пунктах Астаны – 531 тенге, продажи – 533 тенге.
Средний курс покупки евро – 545 тенге, продажи – 548 тенге.
Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Средний курс покупки доллара в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 532,1 тенге.
Средний курс покупки евро – 544 тенге, продажи – 549 тенге.
Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,23 тенге.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге.
Средний курс покупки евро – 542 тенге, продажи – 548 тенге.
Средний курс покупки рубля – 5,11 тенге, продажи – 5,17 тенге.