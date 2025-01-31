Должна быть солидарная ответственность

Статьи
3
Нуралы Камал, ведущий аналитик Института евразийской интеграции

Расширенное заседание Правительства продемонстрировало ряд ключевых трендов в экономической политике. Также, как отметил Президент, важно усиливать коммуникационную стратегию государства, делая ее более открытой, своевременной и продуманной.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

История либерализации налогового законодательства для казахстанского бизнеса, начавшая­ся в конце 1990-х годов, постепенно подходит к завершению. За прошедшие десятилетия, несмотря на отдельные трудности, удалось создать относительно благоприятные условия для развития предпринимательства. Дополнительные налоговые льготы вводились и в период пандемии. Однако сегодня экономическая политика меняет вектор в сторону прагматизма. В частности, предполагается повышение ставки НДС и снижение порога для его уплаты до 15 млн тенге.

С одной стороны, такие изменения являются вынужденными: бюджет испытывает дефицит, что требует дополнительных доходов для покрытия государственных расходов. С другой стороны, увеличение доли предпринимателей, подлежащих налогообложению, – закономерный шаг для стран, стремящихся к созданию эффективной бюджетной системы и развитой рыночной экономики.

Подобные меры, по сути, пересматривающие отношения государства и бизнеса, могут быть действительно смелыми и выгодными с точки зрения наполнения государственной казны. Однако нельзя забывать о другой стороне медали. Повышение налогов и включение большего числа предпринимателей в систему НДС автоматически увеличивают ответственность Правительства. Бизнес будет ожидать прозрачных и справедливых механизмов как в администрировании налогов, так и в распределении дополнительных бюджетных поступлений. Логичным ответным шагом со стороны государства должны стать реальные меры по снижению его участия в экономике.

Во всяком случае перед окончательным решением о повышении налогов требуется детальный анализ с учетом экономических и социальных последствий. Например, насколько это согласуется с планами Правительства по либерализации цен на коммунальные тарифы, газ и бензин? Как эти меры гармонизируются с разрабатываемыми Налоговым и Бюджетным кодексами? Эти вопросы остаются открытыми. Правительству предстоит выбрать оптимальный вариант реформы и провести масштабную разъяснительную работу. Все предстоящие решения должны тщательно обсуждаться в экспертном поле, а также дойти до главных адресатов – миллионов владельцев бизнеса.

Таким образом, повышение НДС может способствовать оздоровлению налоговой системы и увеличению доходов бюджета. Продуманное внедрение новой налоговой политики станет для экономического блока Правительства своего рода стресс-тестом и продемонстрирует его компетентность. Также подобные меры усиливают взаимную ответственность бизнеса и государства как в части повышения прозрачности налоговых процессов, так и в обеспечении эффективности использования собранных средств.

#президент #экономика #Правительство #заседание #аналитика

Популярное

Все
В селе Петровка Сандыктауского района Акмолинской области распахнула двери новая школа на 80 мест
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Суициды: что приводит многих подростков к непоправимым последствиям
Запретить продажу спиртного в обычных магазинах предлагают полицейские Костанайской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Пособие по казахскому языку и языковой культуре издано в Кызылординской области
Талдыкорганские пенсионеры поделились секретами изучения казахского языка
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Письма потомкам из эпохи бронзы
О присвоении статуса «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан
Сотрудники судебной системы активно изучают казахский язык в СКО
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 января 2025 года №64-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года»
Дойти до каждого села
Товарооборот с Ираном подрос на четверть
Больше внимания промышленной кооперации
150-летие со дня рождения писателя-историка Василия Яна отмечает общественность в нынешнем году
Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов
Не хлебом единым
В Алматы завершил работу V Форум гражданского общества ЕС – Центральная Азия
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Учиться будем только на отлично
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Строитель скончался от падения с высоты в Атырау
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
То взлет, то посадка…
Защищая небо и землю
За Деда Мороза обидно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон

Читайте также

В Алматы завершил работу V Форум гражданского общества ЕС –…
Рассмотрено взаимодействие по широкому кругу вопросов
Больше внимания промышленной кооперации
Товарооборот с Ираном подрос на четверть

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]