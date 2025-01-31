Должна быть солидарная ответственность

Расширенное заседание Правительства продемонстрировало ряд ключевых трендов в экономической политике. Также, как отметил Президент, важно усиливать коммуникационную стратегию государства, делая ее более открытой, своевременной и продуманной.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

История либерализации налогового законодательства для казахстанского бизнеса, начавшая­ся в конце 1990-х годов, постепенно подходит к завершению. За прошедшие десятилетия, несмотря на отдельные трудности, удалось создать относительно благоприятные условия для развития предпринимательства. Дополнительные налоговые льготы вводились и в период пандемии. Однако сегодня экономическая политика меняет вектор в сторону прагматизма. В частности, предполагается повышение ставки НДС и снижение порога для его уплаты до 15 млн тенге.

С одной стороны, такие изменения являются вынужденными: бюджет испытывает дефицит, что требует дополнительных доходов для покрытия государственных расходов. С другой стороны, увеличение доли предпринимателей, подлежащих налогообложению, – закономерный шаг для стран, стремящихся к созданию эффективной бюджетной системы и развитой рыночной экономики.

Подобные меры, по сути, пересматривающие отношения государства и бизнеса, могут быть действительно смелыми и выгодными с точки зрения наполнения государственной казны. Однако нельзя забывать о другой стороне медали. Повышение налогов и включение большего числа предпринимателей в систему НДС автоматически увеличивают ответственность Правительства. Бизнес будет ожидать прозрачных и справедливых механизмов как в администрировании налогов, так и в распределении дополнительных бюджетных поступлений. Логичным ответным шагом со стороны государства должны стать реальные меры по снижению его участия в экономике.

Во всяком случае перед окончательным решением о повышении налогов требуется детальный анализ с учетом экономических и социальных последствий. Например, насколько это согласуется с планами Правительства по либерализации цен на коммунальные тарифы, газ и бензин? Как эти меры гармонизируются с разрабатываемыми Налоговым и Бюджетным кодексами? Эти вопросы остаются открытыми. Правительству предстоит выбрать оптимальный вариант реформы и провести масштабную разъяснительную работу. Все предстоящие решения должны тщательно обсуждаться в экспертном поле, а также дойти до главных адресатов – миллионов владельцев бизнеса.

Таким образом, повышение НДС может способствовать оздоровлению налоговой системы и увеличению доходов бюджета. Продуманное внедрение новой налоговой политики станет для экономического блока Правительства своего рода стресс-тестом и продемонстрирует его компетентность. Также подобные меры усиливают взаимную ответственность бизнеса и государства как в части повышения прозрачности налоговых процессов, так и в обеспечении эффективности использования собранных средств.