Должники по алиментам из Алматы влезли в долги из-за азартных игр

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры Алматы, одним из приоритетных направлений является надзор за исполнением обязательств недобросовестными плательщиками, в том числе укрывающими доходы, полученные от азартных игр, букмекерских контор, интернет-платформ (Яндекс Такси, InDriver) и электронных кошельков (Simply).

Сотрудники прокуратуры выявили должника, который, имея задолженность по алиментам в размере 1 741 757 тенге, получил выигрыш в казино свыше 4 миллионов тенге, но на протяжении более трёх месяцев умышленно уклонялся от исполнения обязательств.

«Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 139 УК РК, и приговорён к одному году ограничения свободы. Аналогичное нарушение выявлено в отношении другого должника, который, несмотря на официальную занятость и задолженность в размере 3 099 255 тенге, не выплачивал алименты. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы», – говорится в официальном сообщении.

В целом, по инициативе прокуратуры города начато 14 досудебных расследований по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов, из которых 11 уже завершены с вынесением обвинительных приговоров.

«Кроме того, прокуратурой Ауэзовского района выявлены факты нарушений со стороны руководителей и бухгалтеров организаций, которые либо не исполняли постановления судебных исполнителей о взыскании алиментов из заработной платы работников, либо не предоставляли соответствующие сведения», – прокомментировали в надзорном органе.

В результате 10 бухгалтеров и руководителей организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов.