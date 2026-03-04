Дом культуры для селян

Хорошая новость
8
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Матай Аксуского района построили новый Дом культуры на 180 мест. Проект, реализованный в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі», объединил в себе передовые строительные технологии, комфорт и многофункциональность.

фото акимата Аксуского района

Развитие сельских территорий сегодня невозможно без создания качественной инфраструктуры. Новый клуб в Матае стал ответом на запросы жителей, которые нуждались в современном пространстве для творчества и спорта. За реализацию проекта взялось ТОО «LEANQOR», обеспечившее высокие темпы работ и соответствие объекта всем строительным нормам.

Новое здание ДК спроектировано как единый комплекс, где основная зрелищная часть гармонично соседствует со спортивным блоком. Общая площадь объекта позволяет размес­тить не только зрительный зал, но и специализированные помещения для кружков. Зрительный зал оснащен современной акустической системой и профессиональным сценическим освещением. Здание оборудовано системами отопления, а также вентиляции и кондиционирования.

К основному зданию примыкает зал для занятий физической культурой. Он имеет специализированное напольное покрытие, устойчивое к высоким нагрузкам, и укомплектован необходимым инвентарем для секций волейбола, бас­кетбола и настольного тенниса.

При проектировании учтены требования инклюзивности: входная группа оборудована пандусами, а внутренние коридоры и санузлы адаптированы для маломобильных групп граждан.

Прилегающую территорию благо­устроили – уложили тротуарную плитку, установили скамейки, смонтировали систему наружного освещения, что превратило площадку перед клубом в полноценную зону отдыха для сельчан.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов и аким Аксуского района Берик Тынышбаев. Почетными гостями стали ветераны труда и старейшины села, которые отметили, что такого масштабного строи­тельства в Матае не было долгие годы.

По словам Берика Тынышбаева, программа «Ауыл – ел бесігі» позволяет поступательно решать вопросы строительства культурных объектов.

– В Аксуском районе запланировано строительство трех домов культуры, и объект в Матае – уже второй, открывший свои двери в этом году. Мы вложили значительные средства в техническое оснащение, чтобы сельская молодежь могла заниматься в условиях, не уступающих городским, – подчеркнул аким района.

Теперь в распоряжении жителей Матая – просторные кабинеты для творчес­ких объединений, вокальных и хорео­графических студий. А техническая база Дома культуры позволяет организовывать здесь кинопоказы, проводить конференции и праздничные концерты.

#село #дом культуры #Матай

