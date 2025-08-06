Тема выступления главы Белого дома не известна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Белый дом не раскрывает тему, однако, по версии американских СМИ, речь может пойти о дополнительных таможенных пошлинах, которые Вашингтон введет на иностранную продукцию.

Президент США Дональд Трамп выступит в среду с заявлением из Овального кабинета, тема запланированного объявления главы государства не разглашается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой руководителя вашингтонской администрации.