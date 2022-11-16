Дополнительные объемы газа начали получать АГЗС западных регионов РК

В регионах Западного Казахстана автогазозаправочные станции начали получать дополнительные объемы сжиженного нефтяного газа, выделенные Министерством энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Минэнерго работает над выделением дополнительных объемов сжиженного нефтяного газа (СНГ) для Западно-Казахстанской и Атырауской областей от производителей из соседних регионов.

«В Атыраускую область на ноябрь было выделено дополнительно 2 108 тонн с ТОО «КазахОйл-Актобе», ТОО «Gas Processing Company» и АО «СНПС-Актобемунайгаз», из них по состоянию на 16 ноября доставлена 521 тонна.

В Западно-Казахстанскую область на ноябрь было выделено дополнительно 504 тонны с АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Достигнута договоренность с ТОО «Жаикмунай» (находится в Уральске) о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не менее 60 тонн СНГ на обменной основе, которые после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на полный режим работы будут возмещены.

Также Министерством энергетики достигнута договоренность с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении дополнительных объемов в ЗКО и Атыраускую область по 1 600 тонн СНГ», – уточнили в ведомстве.

Сейчас субъекты-реализаторы сжиженного нефтяного газа законтрактовывают выделенные Минэнерго объемы газа с вышеуказанными заводами.

Ранее сообщалось, что на заправках городов Атырау и Уральска был зафиксирован дефицит газа. Причиной этому стало сокращение поставок газа в связи с ремонтом на АНПЗ.