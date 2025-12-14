Мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня рождения литератора, организовала НАБ при поддержке Министерства культуры и информации.

В фойе гостей встречала иллюстративная выставка, посвященная деятельности писателя с символичным названием «Жылдар мен жолдар…». В небольшом ролике, показанном в начале встречи, Жумабай Шаштайулы рассуждает о жизни, человечности, умении пройти свой путь достойно. И в каждой его реплике чувствуется позиция человека открытого и смелого, умеющего видеть главное и в людях, и во всем, что нас окружает.

– Жумабай Шаштайулы был для меня старшим названым братом. Он сыграл большую роль в моем становлении как эксперта, он умел убеждать, используя силу слова, – отметила в приветственном выступлении абаевед, алашевед Айгуль Исмакова.

О роли писателя в развитии казахской литературы и его вкладе в сохранение преемственности говорил председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Рустам Али. Он отметил, что сегодня государство оказывает весомую поддержку писателям, и особо подчеркнул, что литература является важной частью воспитания поколений и сохранения традиций, самобытности народа. Также он сообщил о том, что в начале 2026 года будет заслушан отчет о деятельности Союза писателей РК.

Теплые слова о коллеге по писательскому цеху говорили прозаик Куаныш Жиенбай, поэт, драматург, жыршы Баянгали Алимжанов, поэт Жанарбек Ашимжан, филолог Каримбек Курманалиев, писатель Амантай Шарип и другие современники Жумабая Шаштайулы – заслуженного деятеля Казахстана, обладателя международных премий имени Жамбыла и «Алаш».

Стоит отметить, что Жумабай Шаштайулы­ много лет отдал журналистике. В разные годы он работал в ряде СМИ, в том числе на Казахском радио, в газетах «Коммунизм жолы», «Лениншіл жас», «Социалистік Қазақстан», «Жас Алаш», журнале «Жалын», возглавлял газеты «Заман-Қазақстан» и «Қазақ әдебиеті». Символично, что мероприятие посетили его коллеги – журналисты респуб­ликанских газет «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» во главе с генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері» Диханом Қамзабеқұлы.

Из-под пера писателя вышли десятки литературных произведений, среди которых – «Қызыл қар», «Аспанқора», «Жала мен нала», «Жыр жолбарыс» и другие. Коллеги отмечают, что он умел интересно рассказывать и о сложных, и о самых простых вещах, раскрывая их с неожиданной стороны. Его тексты отличали глубокий психологизм, умение передать внутренний мир человека, его духовные перипетии, рост и преображение.

Собрание сочинений состоит из четырех томов. В первом собраны повести и рассказы разных лет, второй том содержит роман «Аяз би», в третьем представлен роман «Қызыл қар», написанный в 1984 году как повесть, но позже дополненный и переработанный. Также в третий том вошел роман «Замана илеуі». Четвертый том целиком состоит из публицистических материалов Жумабая Шаштайулы, газетных статей о нем, интервью, которые он давал отечественным изданиям в разные годы.

Четырехтомник издан тиражом 3 000 экземпляров и передан во все библиотеки страны.