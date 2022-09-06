Политика
Досрочно прекращены полномочия главы аэропорта Нур-Султана
Досрочно прекращены полномочия главы Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габита Тажимуратова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
«Решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан – 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Тажимуратова Габита Калиевича», – проинформировали в КГА.
Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен зампредседателя правления Мухиден Абильдинов.