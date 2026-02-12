Досрочно прекращены полномочия сенатора Байкадамова
125
Сенат на пленарном заседании проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата палаты Наурызбая Байкадамова, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Наурызбай Байкадамов был назначен ректором Кызылординского университета имени Коркыт ата.
«В связи с невозможностью совмещать две должности, он освобождает депутатский мандат. Байкадамов занимал пост сенатора с 1 апреля 2024 года», - пояснил спикер.
В свою очередь Наурызбай Байкадамов поблагодарил за совместную плодотворную работу.