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​Древо жизни соединяет судьбы
Дастан Куттыбаев

Начиная с 2013 года, каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. Мероприятия, подобные вчерашнему, уже проводились в сфере ЕХРО 2017, на главном флагштоке Казахстана на территории этномемориального комплекса «Атамекен».

В мероприятии этого года, прошедшем на главной столичной достопримечательнос­ти – монументе «Байтерек», приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров и аким столичного района «Есиль» Берик Джакенов.

– В преддверии замечательного праздника – Дня семьи – вы создаете новую ячейку общест­ва и, по сути, вступаете в новую жизнь. От имени министра информации и общественного развития Аиды Балаевой сердечно поздравляю вас с этим замечательным днем. Государство большое внимание уделяет развитию и поддержке семьи. Ежегодно порядка 100 тысяч пар заключает брак в Казахстане. Только в прошлом году в городе Нур-Султане было заключено свыше 10 500 браков, – сказал, поздравляя молодоженов, Аскар Умаров.

Вице-министр пожелал молодым семьям прожить в согласии долгую жизнь и воспитать нас­тоящих граждан Казахстана.

По информации руководителя отдела регистрации актов гражданского состояния райо­на «Есиль» Раушан Зарировой, к браку столичные жители подходят более ответственно, осознанно. Средний возраст новобрачных сейчас составляет 26–28 лет, тогда как 4–5 лет назад – 22–23 года. К тому же в брак вступают не только молодые люди, но и пары в зрелом возрасте – 50–60 лет.

Кроме того, по ее словам, в столице регулярно проводится чествование пар, которые отмечают серебряные, золотые и бриллиантовые юбилеи со дня заключения брака. Такие факты фиксируются в символической книге юбиляров, где регистрируются подобные памятные даты.

В целом, как отмечает Раушан Зарирова, сейчас в главном городе страны выросло количество регистраций заключения брака и рождения. По Нур-Султану с 1 января по 6 сентября 2021 года зарегистрировано 8 197 браков, выдано 23 306 свидетельств о рождении. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года в городе создано 5 956 семей и родилось 21 527 детей, а в 2019 году зафиксировано 5 104 брака и 13 248 рождений.

В рамках празднования Дня семьи в Казахстане уже на протяжении 8 лет проводится нацио­нальный конкурс «Мерейлі отбасы», инициированный Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. В 2021 году заявки на участие в нем в Нур-Султане подали 120 семей.

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