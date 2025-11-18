Дроны на службе

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Новые технологии меняют работу полиции. Беспилотные летательные аппараты стремительно становятся важной частью цифровой трансформации правоохранительной системы. Для сотрудников полиции дроны сегодня – не просто современная техника, а эффективный инструмент, повышающий качество и оперативность их работы.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из наиболее заметных направлений применения беспилотников остается мониторинг дорожного движения. Дроны помогают фиксировать нарушения ПДД, отслеживать опасные маневры и мгновенно передавать данные в ситуационные центры. Такой формат контроля снижает влияние человеческого фактора и позволяет полицейским получать объективную картину происходящего на дорогах в режиме реального времени. По данным ведомства, с помощью беспилотников уже выяв­лено более 6 тыс. нарушений, что подтверждает их эффективность в профилактике ДТП.

Технологии активно используются и в других сферах обеспечения общественной безопасности. Во время массовых мероприятий дроны помогают охватывать большие пространства, своевременно выявлять потенциальные угрозы и координировать действия нарядов полиции. В ситуациях, когда требуется пресечь противоправные действия, возможность оперативного наблюдения с воздуха значительно ускоряет задержание нарушителей.

Беспилотники доказали свою результативность и в борьбе с наркопреступностью. В Шымкенте с их помощью полицейские задержали женщину, занимавшуюся распространением синтетических наркотиков. В ходе операции было изъято около двух килограммов запрещенных веществ. Этот пример показывает, что дроны эффективны не только на дорогах, но и в сложной оперативной работе.

Отдельное место занимает использование беспилотников при поиске пропавших граждан. Благодаря высокой маневренности и широкому охвату территории дроны позволяют существенно ускорить поиск, особенно в удаленных или труднодос­тупных районах. Их применение повышает шансы на своевременное обнаружение людей и оказывает реальную помощь спасательным службам.

Внедрение беспилотных технологий становится важным шагом на пути к созданию современной модели общественной безопасности. Дроны делают работу полиции более прозрачной, оперативной и результативной, усиливая контроль за правопорядком и повышая уровень защищенности граждан.

