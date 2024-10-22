Дропперов-иностранцев задержали в Костанае

С июля 30-летний гражданин ближнего зарубежья, приехавший в Казахстан, обналичивал похищенные мошенниками крупные суммы денег в Актобе, Атырау и Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

После, переводил на банковские карты, отправленные ему кураторами через Telegram. Его 21-летний помощник только начал свою преступную деятельность, набираясь опыта у сообщника.

Оба задержаны после очередного обналичивания средств. В ходе личного обыска и проверки их съемной квартиры сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны и банковские карты третьих лиц.

Установлено, что задержанные причастны к нескольким фактам мошенничества. Полицейские продолжают расследование.

Напомним, что ранее Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев, что желая помочь, быстро заработать и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, они рискуют стать «дропами» (дропперами), не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. За это можно поплатиться конфискацией имущества, получить административное или уголовное наказание.