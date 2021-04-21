Другим во благо

Председатель совета Мухаббат Миражапова любит повторять, что мир не без добрых людей. Об этом свидетельствуют поступки тех, кто оказывает безвозмездную помощь нуждающимся. Благодаря им совет матерей при поддержке таджикского этнокультурного центра области недавно помогли 20 многодетным и малообеспеченным семьям, вручив им продуктовые наборы.

– Нынешней молодежи нужны не сухие наставления, а наглядные примеры добрых дел на практике. Будем надеяться, что наше благое начинание послужит им в качестве такового, – отметила председатель совета матерей таджикского этнокультурного объединения области Лола Давлатова.

В свою очередь Ассоциация дунганских культурных центров «Вынхуа» оказала помощь 300 малообеспеченным и многодетным семьям сел Масанчи, Сортобе, Аухатты и Карасу Кордайского района. Примечательно, что принято решение поддержать их не привычными продуктовыми корзинами, а несколько иначе. В частности, каждой семье было выдано по 20 цыплят и 5 кг корма на первые 10 дней. Общая сумма пожертвований нуждающимся составила 2 млн 400 тыс. тенге. Организаторы акции уверены, что такая форма благотворительности даст им хорошее подспорье на будущее.

– Акция совмещает полезное с приятным. Во-первых, людям приятно получить любую помощь, а, во-вторых, заодно кто-то научится выращивать цыплят и в дальнейшем заняться таким бизнесом, – считает руководитель Ассоциации дунганских культурных центров «Вынхуа» Айша Идыбо.

Другим же, у кого нет возможности содержать хозяйство, от областного дунганского этнокультурного объединения достались традиционные продовольственные товары. Волонтерами общественной организации была оказана помощь 60 семьям района, в числе которых многодетные, малоимущие и неполные. Кроме того, в этот список попали и дети-сироты.

В продуктовый пакет вошли мешок муки, сахар, рис, растительное масло, макароны, печенье… Общая сумма благо­творительной помощи составила 1 млн 200 тыс. тенге.

– Иоганн Гёте в свое время писал о том, что «доброта – золотая цепочка, с помощью которой общество связывает себя друг с другом». Совершая добрые дела и участвуя в благотворительности, мы становимся друг другу ближе и терпимее, делимся частицей своей души и дарим любовь другим. В то же время мы подаем пример молодежи, нашим детям и внукам, окружающим. А это сегодня очень важно в нашем обществе, – считает Айша Идыбо.

Между тем уже не первый раз представители молодежного крыла региональной Ассамблеи народа Казахстана принимают участие в благотворительной акции, в которой ребята выступают донорами крови. Молодые люди руководствуются девизом «Подари жизнь!». И это далеко не громкие слова, а реальность, ведь ежегодно многие пациенты, для того чтобы выжить, нуждаются в переливании крови. Она или ее компоненты необходимы, как воздух, людям, попавшим в автокатастрофу, женщинам, оказавшимся в тяжелых послеродовых условиях, детям с тяжелыми заболеваниями, людям с гемофилией и анемией… По статистике, каждый третий человек в мире нуждается в донорской крови хотя бы один раз в жизни.

С большим энтузиазмом активисты областного штаба респуб­ликанского молодежного движения «Жаңғыру жолы», лидеры молодежных звеньев этнокультурных объединений региона и работники КГУ «Қоғамдық келісім» стали донорами крови.

– Из года в год казахстанцы активнее откликаются на призыв о сдаче крови, – говорит директор областного центра крови Гулам Умаров. – Хочется выразить благодарность нашим постоянным донорам, которые, зная, что их могут вызвать в любое время, соблюдают определенный режим. Это касается сна, питания, отказа от вредных привычек и так далее. Безусловно, это большая ответственность и проявление патриотизма. Ежегодно донорами крови становятся около 15 тысяч жителей региона, из них порядка 5 тысяч человек – повторными.

Акция «Подари жизнь!» проводится в регионе уже несколько лет.

– Мы всегда с удовольствием поддерживаем ее. Сегодня в ней приняли участие 25 человек. По сравнению с прошлой акцией число добровольцев выросло.

Планируем продолжить это благое дело. И хочется верить, что, глядя на нас и других людей, выступающих донорами, количество тех, кто готов пожертвовать час­тицей себя во имя жизни другого, станет в разы больше, – отметила руководитель регионального штаба республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» Хамида Турдыева.

Недавно в селе Кордай, вдоль улиц Елимай и Жибек жолы, неравнодушными гражданами высажено более 100 молодых деревьев. Ими же проведена санитарная очистка окружающей территории. В селе Масанчи с необходимым инвентарем в руках на улицы вышли около тысячи местных жителей, главной целью которых было сделать свой аул краше. Несколько часов подряд они дружно трудились на благо родного края. В результате около 300 берез украсили знакомые всем общественные места. Аналогичная работа выполнена и в других сельских округах. Всего в эти дни по району посажено более 1 000 саженцев.

Нельзя не отметить и усилия активистов добровольческого движения. Местные волонтеры активно помогают областному департаменту полиции, участвуя в постоянных рейдах. Вместе с сотрудниками отделения ювенальной полиции они периодически выезжают на патрулирование улиц города в целях профилактики правонарушений и недопущения преступлений среди населения.

Труд волонтеров в системе органов внутренних дел очень значим. Их участие в рейдах, поиске людей, проведении профилактических мероприятий, борьбе с преступностью и разъяснительной работе среди населения по недопущению распространения коронавирусной инфекции трудно переоценить. Не каждый способен пожертвовать своим личным временем на благо своего города, однако ряды волонтеров растут. Прошлый год показал, что любой гражданин может внести посильный вклад в профилактику правонарушений и недопущение преступлений в селе или районе, отметили в ведомстве и выразили надежду, что в текущем году эта практика продолжится.

За три дня сотрудниками ювенальной полиции совместно с волонтерами проведено 13 рейдов, в ходе которых в органы внут­ренних дел доставлен 121 несовершеннолетний, привлечено к административной ответственности 245 родителей и иных взрос­лых лиц. Распространено свыше 400 брошюр профилактического содержания.

С начала года за активное участие в обеспечении общественного порядка и разъяснительной работы с населением руководством департамента полиции награждены более 10 волонтеров города Тараза.

В народе говорят: «Жизнь дана на добрые дела». Хочется верить, что число добрых поступков будет ежедневно расти.