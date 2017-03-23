​Дружить торговыми домами

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Асель Муканова

В течение дня на площади перед Дворцом Независимости и в его залах проходила Национальная промышленная выставка Республики Узбекистан, где была представлена продукция более 100 компаний. Участники форума смогли провес­ти плодотворные двусторонние встречи в формате В2В, результатом которых стали один инвестиционный проект и девять документов в экспортно-торговой сфере.

Всего в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан предприниматели двух стран подписали 92 документа почти на 900 млн долларов в таких сферах, как автомобилестроение, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, поставка химической продукции.

– С 1997 года действует соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, Казахстан для Узбекистана является крупным торговым партнером, но мы используем этот потенциал не в полной мере, – сказал с трибуны форума министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. – Поручено до 2020 года утроить объемы товарооборота с 1,5 до 5 миллиардов долларов. Первые результаты уже есть: расширяется номенклатура взаимных поставок, в частности мы начали поставлять химическую и сельскохозяйственную продукцию, стройматериалы. Из Узбекистана увеличился импорт плодо­овощной продукции, подписаны контракты на 500 миллионов долларов. Важным шагом для углубления торговых отношений станет открытие торговых домов и представительств экспортных организаций на территории обеих стран.

Женис Касымбек сообщил, что Казахстан готов дополнительно расширить экспорт по таким перс­пективным направлениям, как энергетика, металлургия, пищевая и легкая промышленность, машиностроение, фармацевтика. В нашей стране с участием узбекского капитала действуют более 800 совместных предприятий.

Немаловажно, что в республике большое значение уделяется улучшению бизнес-климата. Функционируют 10 специальных экономических и 20 индуст­риальных зон, запускается международный финансовый центр «Астана». На границе с Узбекистаном планируется открыть два дополнительных пункта пропуска, а также перевести на круглосуточный режим работы три действующих, запущен пассажирский поезд Алматы – Ташкент, введены дополнительные авиарейсы из Астаны, достигнута договоренность о реконструкции автодороги Бейнеу – Акжигит, сокращающей транзит из Узбекистана на Каспий и в Россию. Важно продолжить работу по увеличению грузооборота.

В свою очередь министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли РУ Элер Ганиев подчеркнул, что тема торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стала ключевой в рамках официального визита Президента Узбекистана.

– Необходимо обеспечить рост товарооборота и в ближайшие пару лет реализовать три-четыре пилотных показательных проекта, которые бы создали определенный тренд в наших отношениях, – отметил он. – И мы сможем достичь запланированных показателей даже раньше. Узбекистан ежегодно может поставлять плодоовощную продукцию на 1 миллиард долларов, текстильную – на 1,5 миллиарда. Столь масштабное совместное мероприятие, впервые проводимое в Астане, говорит о стремлении и огромном нереализованном потенциале нашего сотрудничества.

Элер Ганиев также предложил проводить такие встречи на уровне отдельных регионов и пригласил на очередной совместный бизнес-форум, который пройдет уже в следующем году в Узбекистане.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев подчеркнул, что форум, цель которого – выработать совместные предложения по дальнейшему сотрудничеству, должен стать началом нового этапа взаимоотношений бизнеса двух стран и дать импульс для тесной кооперации. На сегодня в соседнем государстве работают 230 предприятий с казахстанским участием. Огромные рынки Китая и ЕАЭС силами только казахстанских предпринимателей освоить сложно.

Будут созданы совместные торговые дома: в Астане – по пищепрому, в Шымкенте и Ташкенте – в области фармацевтики. Подписано соглашение между торгово-промышленными палатами о создании Делового совета.

– В наших странах практически одновременно приняты такие важные документы, как Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям в развитии Республики Узбекистан на 2017–2021 годы и программа «Модернизация 3.0», что говорит о понимании современных реалий, готовности обновляться и развиваться. Мы договорились об ответном визите наших бизнесменов в Узбекистан. Хотим объединить наши усилия и возможности для выхода на мировые рынки, – сказал Нуржан Альтаев.

Его поддержал председатель ТПП Республики Узбекистан Алишер Шайхов, который, поблагодарив за гостеприимство, заявил, что сосед лучше дальнего родственника.

– Мы должны максимально использовать возможности для дальнейшего развития. Есть серьез­ная законодательная основа и возможности с точки зрения диверсификации и создания новых производств, – отметил гость.

Перезагрузка отношений повлияет на совместный поток инвестиций и их диверсификацию. Например, представители узбекского пищевого холдинга предложили конкретные инвестиционные проекты по заготовке, хранению, первичной обработке, упаковке и экспорту плодов и овощей, производству из них концентратов, сушке и шоковой заморозке. Учитывая, что Узбекистан производит в год 20 млн тонн плодоовощной продукции, это весьма перспективный бизнес. 

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