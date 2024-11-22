Друзья-казахи называют его Серикбай

Разговорный казахский у преподавателя специальных дисциплин аграрно-индустриального колледжа Сергея Яроша на хорошем уровне. Тем не менее, где бы он ни был, старается переходить на казахский, чтобы все время совершенствовать языковые навыки. Поскольку он является преподавателем спецдисциплин, осваивает порой с помощью методичек специфику производственного казахского, ведет техническую документацию. С удовольствием и с пользой для себя вел занятия в казахских группах. У Сергея Яроша твердое правило: все его выступления в колледже, на различных городских встречах или мероприятиях с коллегами наполовину должны звучать на государственном языке.

Выпускник атбасарской СШ № 8 проявил интерес к изучению казахского языка еще в школе.

– В пятом классе я начал уделять казахскому больше внимания. Любовь к языку мне привила мой учитель Гулим Токтыбаева. Как преподаватель знаю, что по-настоящему заинтересовать своим предметом школьников очень непросто. Нужны опыт, терпение, помноженные на профессионализм. Она очень плавно, мягко, в то же время настойчиво подводила меня к языку, умело погружала в его красоту. Помню, написал свое первое сочинение «Менің отбасым», Гулим Рымхановна его расхвалила так, что я долго себя героем чувствовал, – рассказывает Сергей Владимирович.

Чем старше он становился, тем выше поднимал планку. Решил, что должен в неделю заучивать определенную норму слов, две-три поговорки. Выученное сразу же начинал прак­тиковать. А Гулим Рымхановна готовила любимого ученика на олимпиады, на которых он практически всегда занимал призовые места.

По окончании средней школы Сергей Ярош поступил в местный колледж на специальность «электрооборудование и электроснабжение». Окончил колледж с красным дипломом. Поработав электромонтером в АО «НК «Қазақстан темip жолы», поступил в Костанайской университет на отделение электроэнергетики. По окончании вуза трудился электромехаником в Атбасарской дистанции сигнализации и связи, пока не приг­ласили преподавателем в колледж. Всюду – в университете, в трудовых коллективах – старался и практиковать, и пропагандировать государственный язык. Даже оказавшись на свадьбе друга в России, свою поздравительную речь произнес сначала на казахском, потом перевел на русский. Удивленные гости его внимательно выслушали, а потом дружно аплодировали, отметив красоту казахской речи.

– И дома, часто бывая на тоях, поздравляю виновников торжества на казахском. Потом чувствую себя просто «первым парнем на деревне», получая благодарность от друзей, незнакомых мне гостей мероприятия только за то, что говорю на их родном языке. В такие моменты вновь и вновь убеждаюсь в великодушии казахов, которые отвечают тебе искренним уважением, – делится Сергей.

Продолжая совершенствовать уже необходимый ему профессиональный технический язык, преподаватель по-прежнему повышает планку. Правила все те же: в неделю запомнить пару-тройку технических фраз и терминов на государственном языке.

К слову, Сергей Ярош уже в течение нескольких лет безвозмездно помогает одиноким и малоимущим горожанам с ремонтом выходящих из строя электроприборов, приходящей в негодность электропроводки. Молодой человек реализуется и как педагог, и как волонтер, помогая делать мир добрее.

И как же светлеют лица пенсионеров или, к примеру, многодетной мамы, которые пы­таются объяснить русскому парню проблемы, и слышат в ответ его приветствие и просьбу не переживать на чистом казахском языке.

По мнению атбасарского преподавателя, знать государственный язык – необходимость, язык становится средством меж­этнической коммуникации.

– Постепенно, без спешки и, самое главное, без какого-либо давления мы идем к тому, что на языке Абая со временем заговорят все казахстанцы. Я в этом уверен. Говорить о важности происходящего, думаю, нет надобности, настолько все очевидно, – говорит Сергей.