Достойный сын своей семьи

Вобрав в себя богатство казахской устной поэзии, приобщившись к культурным достижениям Древнего Востока, творчеству российских и европейских поэ­тов и писателей, выдающийся представитель Великой степи Абай выступил как неповторимый поэт-новатор, признанный гуманист, настоящий выразитель прогрессивных взглядов противоречивой эпохи.

Гений казахской поэзии родился в 1845 году в местечке Сырт Каскабулак Чингизского междугорья, вблизи нынешнего города Семея. При рождении его нарекли благозвучным именем Ибрагим, но его бабушка Зере назвала своего внука Абаем («осмотрительный, осторожный»). Знаменитый поэт происходил из знатного и богатого рода биев из рода тобыкты. Отец Кунанбай Оскенбайулы – бий, старшина, волостной управитель, в 1849 году был избран старшим султаном Каркаралинского округа, не будучи выходцем из султанского сословия.

Занимаясь благотворительнос­тью на собственные средства, Кунанбай построил первую в городе Каркаралинске деревянную мечеть. В конце своей жизни совершил хадж в Мекку и Медину, где в первом городе возвел для паломников из Казахстана гостиный дом. Кунанбай сыграл огромную роль в становлении характера и особенного мировоззрения Абая, в формировании таких качеств, как человечность, справедливость, искреннее служение народу.

Вот что писал о нем его современник, путешественник, известный польский ссыльный Адольф Янушкевич: «Бий Кунанбай – это тоже большая знаменитость в степи. Сын простого киргиза, одаренный природой здравым рассудком, удивительной памятью и даром речи, дельный, заботливый о благе своих соплеменников, большой знаток степного права, российских уставов, касающихся киргизов, судья неподкупной честности и примерный мусульманин, плебей Кунанбай стяжал себе славу пророка, к которому из самых дальних аулов спешат за советом молодые и старые, бедные и богатые».

Мать поэта Улжан также происходила из знатного рода, от нее поэт унаследовал остроумие, тонкий сарказм, ораторство. Его бабушка Зере была большим знатоком фольклора, сумела привить внуку любовь к знаниям и образованию. Именно благодаря им у Абая рано проснулся интерес к поэтическому творчеству. С юных лет он с упоением слушал степных акынов и сказителей, впитывая образцы народной поэзии, и, подражая им, начал сочинять свои первые стихи. Частым гостем в их доме был знаменитый поэт Дулат Бабатайулы, который распознал поэтический дар Абая и дал ему бата.

Его дед Оскенбай был одним из справедливых и влиятельных казахских биев Северо-Восточного Казахстана, оставив после себя мудрые изречения и назидания. К нему обращались казахи самых отдаленных родов. Прадед Абая Ыргызбай был известным бием и батыром.

Первоначальное образование Абай получил у аульного муллы Габитхана. Когда же ему исполнилось 10 лет, отец привез его в Семипалатинск и определил сначала в медресе Габдулжаппара, а затем в медресе Ахмета Ризы, где он учился в 1855‒1859 годах, параллельно посещая в городе светскую русскую школу. Абай владел арабским, персидским и другими восточными языками. Читал в оригинале произведения классиков Востока: Навои, Фирдоуси, Низами, Саади, Джами, Хафиза, Сайхали, был знаком с арабско-персидской, старотюркской, русской и западноевропейской литературой.

Вскоре, не окончив учебу в городе, Абай по решительному настоянию отца возвратился в аул, где начал вникать в судебные и административные дела как будущий глава рода тобыкты. Постепенно постигал приемы ведения словесных баталий, его главным оружием служили четко отточенное красноречие, остроумие и находчивость. Важную роль в формировании личности Абая играло общение со знаменитыми биями и талантливыми поэтами, выдающимися музыкантами и признанными степными мыс­лителями.

Лидер алашского движения Алихан Букейхан по этому поводу писал: «К 20 годам Абай стяжал славу первого оратора, первого знатока народной жизни, ее юридических обычаев, зная на память многочисленные решения разнообразных дел знаменитыми биями... представлял собой ходячий сборник народных преданий, пословиц, сказок и афоризмов».

Избавиться от пороков и стремиться к знаниям

Абай принимал активное участие в общественной жизни.

В 1866 году в возрасте 21 года стал волостным управителем Кучук-Тобыктинской волости, в 1875-м – Коныр-Кокше-Тобыктинской волости. Как известно, детство и юность поэта совпали со временем военного продвижения России в Южный Казахстан, он был свидетелем укрепления позиций империи в окружных приказах, введения административных реформ 60‒90-х годов XIX века. Будучи волостным управителем и бием, стремился вести дела справедливо и честно, чем снискал глубокое уважение со стороны простого люда.

Поэт был свидетелем страшного джута 1880 года, когда только в одной Акмолинской области погибло 820 тыс. голов разного скота, а в Тургайской – более 1,5 млн. В Перовском, Туркестанском, Чимкентском и Аулие-Атинском уездах Сырдарьинской области казахи лишились примерно 56% всего поголовья скота. Наиболее ощутимые джуты были в 1884 и 1891 годах. По заметкам казахов, наиболее тяжелые джутовые зимы обычно приходились на Год Зайца согласно восточному календарю, с периодичностью через каждые 10–12 лет. В то время жатаки Семипалатинской области массово устремлялись в казачьи станицы и крестьянские деревни, нанимаясь за гроши в качестве домашней прислуги, работников и пастухов.

Поэтому Абай призывал своих земляков заниматься скотоводством на разумных началах. Особый акцент задавал в сторону необходимости занятия торговлей и ремеслами. Абай с уважением и некоторой завистью смотрел на жителей Средней Азии: «Нет такого растения, которого сарт не сумел бы вырастить. Нет такой вещи, которую он не сумел бы смастерить. Нет такой страны, куда бы не проник купец-сарт».

Постепенно Абай осознанно пришел к мысли, что наилучшим образом проблемы казахского общества можно решать путем просветительства. Абай призывал через воспитание и обучение избавить молодежь от пороков, хамства и грубости. Он ратовал за открытие светских школ для казахских детей. В частности, Абай писал: «Надо взять детей у родителей, отдать ребят в школы, направить одних на одну специальность, других – на другую. Надо создавать школы, надо, чтобы учились даже девушки».

В своих работах он искренне желал своему народу активно заниматься наукой. Образованную часть народа он призывал приносить пользу всему казахскому обществу. Абай негативно отзывался о некоторых невежественных муллах, не способных повести народ к знаниям, грамотности и культуре. Он призывал молодежь отказаться от пяти пороков: склок, лжи, бахвальства, лени и бесцельного времяпровож­дения. В то же время считал, что надо стремиться получить пять благородных качеств – дерзание, труд, глубокие размышления, сознательное ограничение себя в чем-либо и доброта.

По мнению великого Абая, человеком можно стать, если сработают три фактора. Во-первых, если у ребенка будет хорошая наследственность, во-вторых, если будет хорошая социальная среда или окружение и, в-третьих, если будет целенаправленное воспитание.

Авторитет среди народа и зависть недоброжелателей

В мае 1885 года Абай принял активное участие в работе чрезвычайного съезда биев и волостных управителей при личном участии генерал-губернатора Семипалатинской области В. С. Цеклинского в местечке Карамола на берегу реки Шар, где было принято знаменитое «Положение Карамолы», включавшее 93 статьи по обычному праву казахов.

На этом съезде около ста казахских биев из пяти уездов Семипалатинской области избрали Абая верховным бием, что подтвердило его значительный авторитет и огромное влияние среди степного населения. Многие степняки обращались к Абаю за разумным советом, даже жители самых отдаленных уездов – Каркаралинского, Павлодарского, Усть-Каменогорского, Зайсанского, Лепсинского – приезжали к нему за решением сложных споров по земельным и иным делам.

Значительное влияние на формирование взглядов и убеждений Абая оказало личное знакомство с представителями передовой российской интеллигенции, участниками национально-освободительных движений, сосланных в разное время в Степное генерал-губернаторство. Среди них были видный ученый и талантливый журналист Евгений Михаэлис, высококвалифицированный юрист Северин Гросс, краевед Николай Коншин, врач Нифонт Долгополов. Благодаря дружескому общению с ними поэт познакомился с творчеством Пушкина, Лермонтова и других мировых классиков. Позднее Абай прочитал ряд философских трудов: «Опыты» Спенсера, «Позитивную философию» Льюиса, «Умственное развитие Европы» Дрейпера, статьи Чернышевского.

По инициативе Михаэлиса в 1886 году Абай был избран членом Семипалатинского областного статистического комитета, при котором действовали краеведческий музей и библиотека, постоянным посетителем которых стал Абай. Он передал в краеведческий музей около 60 экспонатов, рассказываю­щих о жизни и быте казахского народа. В общении с представителями передовой демократической мысли поэт обрел себя как сторонника просвещения и науки. В 1887 году в Семипалатинске создается Общество попечения о начальном образовании. Абай и его сыновья Акылбай и Магауия стали членами этой популярной организации.

Известный американский журналист и писатель Дж. Кеннан в 1885 году в своей книге «Сибирь и ссылка» одним из первых иностранцев рассказал об удивительном степняке, изучающем западноевропейских философов и историков в библиотеке Семипалатинска, и привел слова Александра Леонтьева, близкого друга Абая: «Я знаю одного старика киргиза, Ибрагима Конобая, который ходит в библиотеку и читает даже таких авторов, как Дрейпер и Милль… усердно изу­чает английскую философию».

В 1900 году в «Памятной книжке Семипалатинской области» за авторством Николая Коншина была напечатана статья «Заметка о происхождении родов Средней киргизской орды», которая вызвала большой интерес научной общественности. В предисловии этого труда было указано, что заметка «составлена исключительно со слов одного очень известного в Семипалатинской области киргиза, не пожелавшего, чтобы его фамилия была напечатана». Обширные познания в генеалогии помогли Абаю точно установить происхождение каждого рода Среднего жуза.

В апреле 1902 года на базе ста­тис­тического комитета был создан Семипалатинский подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, почетным членом которого стал Абай.

Авторитет великого мыслителя и его дружба со многими ссыльными вызывали зависть и подозрения со стороны некоторых соплеменников и российских чиновников. На него посыпались многочисленные клеветнические доносы. Поэтому не случайно 25 апреля 1903 года в доме поэта и его сыновей был произведен обыск. Поводом послужила обнаруженная полицией в Кокчетаве почтовая квитанция заказного письма, отправленного учителем местного медресе Абаю. Полиция усмотрела в этом угрозу сущест­вующей власти и установила постоянную слежку за поэтом.

Однако в характеристике, составленной военным губернатором Семипалатинской облас­ти А. С. Галкиным от 1 августа 1903 года на имя Степного генерал-губернатора Н. Н. Сухотина, указывалось: «Кунанбаев – человек весьма развитой и умный. Он служил два трехлетия бием, три трехлетия – управителем Чингизской волости, затем одно трехлетие прослужил управителем Мукурской волости. Служба Кунанбаева отличалась разумным управлением, исполнительностью, энергией, преданностью правительству и отсутствием фанатизма. Кунанбаев весьма интересуется русской литературой, выписывает книги, газеты и журналы».

Абай был носителем всего передового в казахском традиционном обществе. Глубокое постижение запросов эпохи, яркий много­гранный талант позволили ему поднять национальную культуру, литературу, искусство, общест­венно-эстетическую мысль на принципиально новый уровень. Он по праву считается основоположником новой яркой казахской поэзии и зачинателем новаций в музыкальном искусстве. В своем многогранном творчестве предстает глашатаем пользы знания, просвещения народа, призывает к активному позитивному взаимопониманию и братству между народами. Его жизнь прошла в атмосфере нравственных исканий добра и справедливости, а поэзия была поиском идеала и совершенства человека.

Тот, кто замкнулся в своем маленьком мире, духовно беднеет, считал Абай, призывая любить человечество по-братски, а тот, кто поднялся до общечеловеческих интересов, становится высоко­нравственной личностью.

Он лиру посвятил народу своему

Абай начал писать стихи еще с ранней юности. Широко известно его имя стало с середины 80-х годов XIX века после издания стихотворения «Лето». По-настоящему же Абай пришел в поэзию в зрелом возрасте, вложив в нее всю силу своих просветительских и гуманистических идей. Не случайно каждая строка его стихов полна мысли, многостороннего воздейст­вия на ум и сердце человека.

Поэтическая жизнь Абая оказалась короткой, но за это время он проделал огромную работу не одного поколения поэтов и ученых-мыслителей. Великий просветитель и реформатор неус­танно работал над усовершенст­вованием поэзии, вводил новые формы стиха, добивался устойчивости, пластичности, точности и образности литературного языка, стремился сделать слово средством воспитания.

В богатое наследие Абая входит исключительно высокохудожественная и до сих пор непревзойденная по своей философской глубине и силе мастерства лирика, в числе которой произведения «Искандер», «Масгуд», незаконченное «Сказание об Азиме», 45 слов назиданий («Гаклия»), очерк «Несколько слов о происхождении казахов», письма и многое другое. В стихотворениях великого поэта обрели воплощение все грани казахской души: ее тонкий лиризм, сомнения и отчаянные искания, горький сарказм и всепобеждаю­щая вера в созидательный потенциал своего народа.

Абай стал автором около 170 стихотворений и 56 переводов, им написаны поэмы, в том числе прозаическая «Қара сөз» («Слова назидания»), состоящая из 45 кратких притч, или философских трактатов, в которых поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права казахов. Богатое наследие великого Абая включает более 20 музыкальных произведений, в том числе песни «Ceгiз aяқ», «Қop болды жаным», «Көзімнің қарасы» и другие.

Прекрасное знание русского языка позволило поэту перевести ряд произведений Лермонтова на казахский язык. В частности, его перу принадлежат переводы таких произведений, как «Демон», «Молитва», «Кинжал», «Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Дары Терека». Абаю также принадлежит авторство в переводе отрывков из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин», увлекался поэт и переводами басен Крылова.

По силе и выразительности реалистичных образов, много­гранности идейного содержания, тематическому разнообразию творчество Абая представляет самую настоящую энциклопедию жизни степняков.

Абай стал символом духовного возрождения казахского народа, оказав огромное влияние на зарождавшуюся интеллигенцию конца XIX ‒ начала XX века. Так, лидеры национально-демократического движения «Алаш» воспринимали Абая как своего духовного предтечу. Не случайно Алихан Букейхан стал первым био­графом Абая. Его статья-некролог «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» была напечатана в газете «Семипалатинский листок» в 1905 году, затем в 1907-м эта статья с портретом Абая перепечатана в журнале «Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского географического общества».

Абай сумел подготовить талант­ливых последователей, среди которых были его близкие родст­венники и ученики – Шакарим, Кокбай, Акылбай, Какитай и другие. При жизни свои стихи поэт не собирал, а записывал их на разных клочках бумаги, раздавал молодежи, которая старалась заучивать его творения. Произведения поэта передавались из уст в уста степными акынами. В 1909 году при содействии Алихана Букейхана, усилиями племянника Какитая и сына Турагула в Санкт-Петербурге вышел первый сборник стихов Абая на казахском языке арабским шрифтом.

Позднее Смагул Садуакасулы писал: «Абая при жизни не ценили. Причиной этому была его крайняя неохота публиковать свои произведения. Он не печатал их, и поэтому его сочинения приоб­рели общекиргизскую известность только после его смерти… Его стихотворения проникнуты безграничной любовью к народу; весь переживаемый тогда киргизским населением ужас в лице чиновников самодержавия ярко отражается через «незримые слезы» Абая».

Сегодня Абай занимает видное место в отечественной истории и культуре, является основоположником классической казахской поэ­зии. Назидания великого поэта оказали значительное влияние не только на его современников, но и на последующие поколения, способствовали формированию у казахского народа новых взглядов на окружающую действительность. Творческое наследие выдающегося мыслителя вдохновляло нацио­нальную интеллигенцию, имело огромное значение в становлении литературы, педагогики, общест­венно-политической мысли в Казахстане и сопредельных тюркоязычных государствах.