Два человека сгорели в авто в Атырауской области

Инцидент произошел после столкновения двух машин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Как сообщается, на автодороге республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань водитель автомобиля марки Volvo 1958 г.р. столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, двигавшимся в противоположном направлении.

– В результате загорелся автомобиль Mitsubishi Outlander, водитель 1964 г.р. и пассажир 1965 г.р. скончались на месте, – рассказали в полиции.

Ведется сбор соответствующих документов, добавили в ДП.

В начале февраля, по инфорации ДЧС Павлодарской области, мужчина сгорел вместе с автомобилем.