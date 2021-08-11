Два ДТП за день совершил и скрылся житель Атырау

В Атырауской области оштрафовали мужчину, совершившего два ДТП и скрывшегося с места происшествия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, на автомобиле ВАЗ-2115 на перекрестке улиц Амандосова и Ш.Еркинова, при движении задним ходом совершил столкновение с транспортным средством Volkswagen Polo и скрылся с места происшествия, не сообщив об этом в органы внутренних дел", - проинформировали в полиции.
Вскоре в районе скотного рынка, расположенном по трассе Атырау - Астрахань, не справившись с управлением, он столкнулся с электрическим фонарным столбом, расположенным на обочине, и также скрылся с места происшествия.
"В ходе проведения оперативно-розыскных работ сотрудниками патрульной полиции был установлен 40-летний мужчина, совершивший два дорожно-транспортных происшествия за один день и сбежавший с места происшествия", - сообщили в полиции.
В отношении нарушителя составлены два административных протокола по ч. 3 ст. 610 и ч. 3 ст. 611 КоАП РК.
Решением суда на него наложен штраф в размере 653 тыс. 408 тенге.