Два финала – два триумфа

Спорт,Теннис
11
Абзал Камбар

Молодые казахстанские теннисисты продолжают покорять мировые корты.

Фото: ФТК

14-летний Ахмади Маханов стал победителем турнира серии ITF Juniors J30 в Бахрейне. Для перспективного атлета, признанного лучшим зарубежным игроком по версии Tennis Europe в 2025 году, этот титул стал первым в карьере на уровне ITF.

Победную эстафету подхватил и наш юный Габриэль Брегвадзе. В финале международного турнира серии Tennis Europe (до 12 лет) в Ереване он в напряженном матче обыграл представителя России со счетом 7:5, 6:2. Габриэль под руководством тренера Веры Тихомировой-Брегвадзе подтвердил высокий класс отечественной школы тенниса, пополнив копилку страны очередным золотым трофеем.

