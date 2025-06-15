Все туристы, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня были размещены в отелях, передает Kazpravda.kz

Кадр с видео: Минтуризма и спорта РК

Рейсы авиакомпании FlyDubai приземлились в Алматы с казахстанскими туристами на борту. Напомним, сразу несколько авиакомпаний приостановили рейсы 13 июня из Дубая и Абу‑Даби в регионы, включая Казахстан в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее комитетом гражданской авиации установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Рейсы FlyDubai, приземлившиеся сегодня в 2:45 и 6:19, осуществили облет вышеуказанной территории и доставили в страну 332 туриста, не вылетевших 13 июня, а также плановых пассажиров.

Все туристы, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня были размещены в отелях, их вылет будет прорабатывается, часть туристов прибыла ночными рейсами уже сегодня.