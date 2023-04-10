Два землетрясения за сутки зафиксированы на Бали

В южной части острова Бали произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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В южной части индонезийского острова Бали произошло два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).

По его данным, землетрясения произошли в 86 километрах к югу от города Денпасар в 07.36 и 07.37 утра по местному времени (06.36 и 06.37 по времени Астаны соответственно).

"Землетрясения произошли в море на глубине от 10 до 13 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.