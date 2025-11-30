Два "золота" завоевала казахстанская юниорка на Кубке мира по конькобежному спорту
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова дважды стала первой на юниорском этапе Кубка мира в Милане, передает Kazpravda.kz
Спортсменка завоевала золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров.
1000 метров
1. Кристина Шумекова (Казахстан)
2. Аяно Секигучи (Япония)
3. Ханна Мазур (Польша)
3000 метров
1. Кристина Шумекова (Казахстан)
2. Лике Хейзинк (Нидерланды)
3. Цзяминь Цзян (Китай)
Добавим, что в соревнованиях на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров Дарья Важенина завоевала "бронзу".