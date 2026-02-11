Две цистерны и более тысячи баллонов «веселящего» газа изъяли в Актюбинской области

Закон и Порядок
118

В Актюбинской области в ходе оперативно-следственных мероприятий со склада изъяты две грузовые цистерны и 1 033 баллона с оксидом азота, которая поставлялись из Российской Федерации на территорию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: МВД РК

В министерстве напомнили, что с 1 января вступили в действия законодательные поправки в части введения уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в том числе оксида азота, известного как "веселящий газ".

Полиция предупреждает, что попытки незаконного ввоза, хранения или сбыта сильнодействующих веществ будут жестко пресекаться на всех этапах - от границы до конечного потребителя.

Здоровье и безопасность граждан остается приоритетным направлением ведомства, отметили в МВД.

 

#газ #баллоны #смешарики

