Движение автобусов изменится в Нур-Султане во время шествия "Бессмертного полка"
26 маршрутов изменят схему движения в Нур-Султане во время шествия "Бессмертного полка", передает Kazpravda.kz.
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, с раннего утра до завершения шествия "Бессмертного полка" (старт шествия запланирован на 13:00 от монумента "Қазақ елі", финиш – у монумента "Отан Қорғаушылар") изменятся схемы движения шести маршрутов: № 3, 19, 21, 29, 40, 100.
При этом с 11 часов 17 городских маршрутов временно поменяют график движения: 2, 4, 15, 18, 23, 25, 28, 31, 44, 47, 48, 51, 56, 61, 71, 73, 101.
"Уважаемые пассажиры! Убедительно просим вас заблаговременно планировать свою поездку. Обо всех изменениях в схемах движения маршрутов можно узнавать в городской справочной службе 109", – говорится в сообщении "Астана LRT".